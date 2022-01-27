李連杰因拒演兩大經典痛失影帝　間接成就周潤發成龍揚威海外

現年58歲的李連杰拍過不少經典動作電影，其中包括《少林寺》、《黃飛鴻》、《方世玉》、《英雄》、《霍元甲》及《投名狀》等。然而他僅於2008年，憑《投名狀》而成為第27屆香港電影金像獎最佳男主角。不過成功的人生難免都留有遺憾，李連杰錯過的兩部電影，一部電影成就了成龍，而另一部則成就了周潤發。



李連杰曾飾演張無忌，但新版《倚天屠龍記之九陽神功》及《倚天屠龍記之聖火雄風》改由林峯飾演。（《倚天屠龍記之魔教教主》劇照）

李連杰錯過的兩部電影，第一部是1993年上映的《重案組》，由黃志強負責執導。這部電影的拍攝經過都可謂一波三折，演員、導演，甚至戲名都曾經換過。據了解，當初的戲名為《野獸刑警》，原定由李連杰、鄭則士、羅家英等人出演。可是當時李連杰卻與嘉禾鬧解約，所以被迫停工。嘉禾在沒有辦法下，找來成龍代替。

《野獸刑警》當年由李連杰主演，並在拍攝階段，但最後主角卻換上成龍，並改為《重案組》。（網上圖片）

最終成龍憑這部電影榮獲第30屆金馬獎最佳男主角，當時成龍也入圍角逐香港電影金像獎最佳男主角，但不敵《八仙飯店之人肉叉燒包》的黃秋生。然而在拍攝《重案組》時有一段小插曲，有指成龍與黃志強多次為拍攝出現爭執，嘉禾當時選擇向成龍妥協，陳志華以執行導演的身份協助成龍完成電影的拍攝，而電影也改名成《重案組》。

成龍憑《重案組》榮獲第30屆金馬獎最佳男主角。（《重案組》劇照）

至於另一部則是由李安執導，周潤發、楊紫瓊及章子怡主演的《臥虎藏龍》。當時李安在拍攝《飲食男女》期間，拜讀了王度廬的武俠小說系列「鶴鐵五部」第四部《臥虎藏龍》。在談好改編電影的版權後，就開始物色演員人選。據了解，在完成劇本後，李安第一時間找來李連杰演男主角李慕白。可是當時李連杰的女兒準備出生，他要照顧妻子和女兒，不得不婉拒這部電影。

周潤發雖然只憑《臥虎藏龍》成為第二屆「亞美影視獎」最佳男主角，但《臥虎藏龍》卻在國際影壇奪得多個大獎，當中包括奧斯卡最佳外語片獎（現稱：最佳國際影片獎），與有榮焉。李連杰在8年後終《投名狀》成為第27屆香港電影金像獎最佳男主角。