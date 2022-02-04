So Ching孖CANDY做COLLAR大食擔當？　經理人指二人唔似女團成員

正所謂一白遮三醜，一胖毀所有，因此不少藝人為了更加上鏡都會進行身材管理，節制飲食同時會做運動保持身材，特別是女藝人。即使年過三、四十歲，依然都見到她們有着嚴格的身材管理，而節食對於作為女團COLLAR的成員同樣好重要。最近COLLAR經理人戴穎（Wing）在這方面好像抱有怨言，今日（4日）她在Instagram的限時動態上轉發了COLLAR歌迷製作的迷因圖（memes），帖文中寫道：「Wing: 『是正式錄用的女團成員嗎？』」，見圖片中Candy與So Ching因為分別食十個蛋糕及直播食米線而令戴穎感到無奈。
隨後戴穎還讚好了另外一個迷因圖（memes），圖片中見她因為要不斷提醒COLLAR成員減肥而反白眼，看來COLLAR減肥真係為阿WING帶來很大煩惱。
不過Candy就隨即耍冧，在限時動態上向戴穎隔空表白：「Love you」，而So Ching就解釋：「我係真係肥咗，今日開始食番少啲嘢」，不過在限時動態的一側她居然與Candy high five ，看來戴穎依然要為COLLAR成員減肥一事而困惑一段時間。
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