Marf@COLLAR怒斥雜誌主編後認低威　IG道歉拆彈：會繼續虛心學習

女團COLLAR人氣王Marf(邱彥筒)今日(28日)在Instagram的限時動態上怒斥「V.雜誌」主編在挑戰自己底線,雖然該限時動態在發布幾分鐘後就被刪除,但是被不少的網民截圖,釀成公關災難。同日晚上6時左右,Marf再次發布限時動態,明顯為公關災難拆彈,寫道:「多謝各單位嘅包容同溝通,解決了問題。同時因為我嘅衝動而帶來影響深感抱歉,明白作為公眾人物嘅影響力,會繼續虛心學習~要大家操心了」。

隨後,COLLAR官方IG及經理人戴穎都分別轉發了Marf的限時動態並表示:「一起承擔、一起努力、一起成長。」及「Together we grow. Together we learn. We are one team.」

COLLAR人氣王Marf斥雜誌主編討厭 IG限時動態爆Seed:挑戰我底線

點擊下圖看Marf的限時動態: