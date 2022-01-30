追星變親子活動！港爸網購父子COLLAR鞋被妻發現：唔知仲有冇然後

女團COLLAR大熱引起男性追星潮，近日更演變成親子活動！有港爸在facebook群組上發文，指最近與兒子一起訂購COLLAR出席品牌活動時所穿的同款波鞋，不料東窗事發被老婆發現，「唔知仲有冇然後」。有網民笑言港爸兩父子被「提早開年」，亦希望港爸可以報平安，最後港爸亦在名發帖十多小時後表示「人在鞋在」。



港爸上載照片，與兒子一起買父子COLLAR鞋，惟最後仍被妻子發現。（facebook群組「前夫反擊戰」圖片）

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港爸樓主在facebook群組「前夫反擊戰」上載照片，從相中可見他購買了2對COLLAR鞋，即ViuTV旗下8人女團早前出席寶礦力代言活動時所穿的Adidas藍白間色「FORUM LOW 經典鞋」。港爸指自己向兒子說「仔！Collar鞋終於送到嚟啦！」之後，兒子就立即大讚「正喎！」。不過事件很快就被妻子識穿，感嘆「唔知仲有冇然後」。

帖文引來網民瘋狂讚好，直指「你哋搞到斷晒市」、「然後提早開年」、「想買返對」。由於當日COLLAR成員Candy被人發現全程左右腳鞋掉轉穿上，出席活動及跳舞，有網民亦笑言「有冇買大1個Size，呢對鞋要掉轉着」。另外亦有網民發現港爸發文後十多小時沒有出現，「48小時後唔見你上水就幫你報警」、「兩父子唔該報個平安」，港爸最後留言指「人在鞋在」，相信父子平安，COLLAR鞋成功入關。

現時Adidas官網該款波鞋只有偏細的尺碼出售。（Adidas官網截圖）

《香港01》記者今日（30日）12時許進入Adidas官方網站，發現與COLLAR同款的波鞋現時已經只剩偏細的尺碼有售，疑似因為COLLAR帶動熱潮，令波鞋賣斷碼。

（facebook群組「前夫反擊戰」）

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