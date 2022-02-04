《中國有嘻哈》32歲歌手安大魂驚傳抑鬱症離世　催淚遺言搞喊網民

【中國有嘻哈／安大魂／抑鬱症】曾參加知名選秀節目《中國有嘻哈》的大陸饒舌女歌手安大魂昨（3）日晚間傳出因抑鬱症逝世，享年32歲。嘻哈圈的歌手包括參與該選秀節目的徐真真都在微博發文哀悼。



安大魂於2017年參加由歌手吳亦凡、潘瑋柏、MC Hotdog與張震嶽擔任評審的選秀節目《中國有嘻哈》，以一句「廣州仔女，喝著珠江水」廣為人知。如今傳出驟逝消息，讓嘻哈圈的歌手包括姜雲升、Subs、龍崎、徐真真、小安迪、卓卓等紛紛發文哀悼。

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回顧安大魂最後的微博文章停留在1月31日分享音樂，而同月27日則留下「如果明天是世界末日，你有什麼話要和我說嗎」。消息傳出後，讓網友湧入微博留言，「很遺憾沒早點認識你」、「什麼都沒有跟你說，對不起」、「很高興認識你」、「太突然了，希望你在那邊可以無憂無慮的唱歌」。

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