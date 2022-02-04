柯震東經歷男人最痛？慘遭愛犬咬傷敏感部位入醫院：幾乎絕子絕孫

柯震東在大年初一突入急症室，左手食指、左腳大腿都有傷口包紮，4號在IG直播時表示不公布受傷原因是覺得太丟臉了，自己想要勸架才會被家中的兩隻大型犬咬傷，且由於傷勢部位非常敏感，真的差點「絕子絕孫」。



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顧慮兩隻大型犬的相處問題，他平常就把兩隻分開養，以免產生爭奪地盤的狀況，日前的爭執是場意外，當下看到兩隻狗突然打起架來，他第一時間急著要把兩隻愛犬分開，豈料反被咬傷，他說：「牠們的殺傷力很強！牠們打架是六親不認，我怎麼拉都拉不開！」

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柯震東的大腿被咬出四個洞，加上因為拉扯，腿部出現撕裂傷，幸而就醫後已無大礙，他說：「再咬高一點點我就絕子絕孫。」不過他相信愛犬無心，不忘提醒大眾說大狗的力氣很大，養狗前必須三思，不僅要愛牠們，還得準備足夠活動空間，再來如果牠們發生戰鬥，「要有被咬爛的風險，因為我的腿已經撕裂傷了。」

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