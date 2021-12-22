月老｜柯震東自爆拍喊戲收唔到掣　激動可以兌現︰我一定會更好

台灣愛情奇幻電影《月老》改編自九把刀的同名小說，由九把刀親自執導兼編劇，柯震東、宋芸樺、王淨、馬志翔主演，將於12月23日上演，提醒入場睇戲影迷記得帶多包紙巾入場，《月老》感到人心，好多人都睇到喊！



柯震東與宋芸樺，好比《那些年》遇上《我的少女時代》。(《月老》劇照)

《月老》早前在台灣金馬獎上榮獲最佳音效、最佳造型設計以及最佳視覺效果三大獎，而且口碑爆棚，台灣上畫票房不到一個月便破二億台幣（約5600萬港元），可見《月老》勢頭超強！

《月老》口碑極佳。（《月老》劇照）

今日（22/12）男主角柯震東就在個人IG上分享拍《月老》喊戲的經歷，他先講到在眾多《月老》映後訪問中，最常被問到怎麼有辦法哭成那樣，其實自己真的不知道，回家也很努力回想當時到底是怎麼哭，也回想起那幾個爆哭的夜晚。

柯震東在戲中連喊戲都喊得好好睇！（柯震東IG）

柯震東補充說：「我不是一個表演科班出身的演員，所以每次的情緒戲表演除了要進入角色狀況以外，無法避免的是要挖掘自己人生中最悲傷跟痛苦的過往！或許大部份的人應該也都知道我人生最黑暗的時刻跟事情吧！哭戲那晚九把刀喊action前真的哭不出來，看著全劇組都在等我時，無意識說了『我又要讓大家失望了』就因為『又』字，我曾經讓好多好多人失望過，最讓我難過的就是我讓愛我的人失望。此刻慢慢接近了崩潰的邊緣，我看著九把刀強裝鎮定的笑問『我是不是總是讓大家失望呀？』沒想到他回答沒有至少對我來說你從來沒有，聽到這個回答我放下了最後的武裝，放聲大哭！但我哭到喊卡都停不下來…」

柯震東自言覺得世界都是善良的，有好多好多可愛的人類！（劇照）

柯震東最後講到自己仔細回想，覺得這個世界都是善良的，回想七年來收到好多攻擊跟辱罵，但更多的是加油跟鼓勵呀，好多人願意給我機會讓我兌現我曾經說過的那句話「對不起，我一定會更好」，承認自己曾經好討厭這個世界，但現在真的好愛這個世界，因為我現在的世界好多可愛的人類！好多美好的回憶！好多快樂的片刻！而正是這些片刻組成了永恆呀！所以我想讓我不斷落淚的原因不是悲傷，不是過去的傷口！而是感謝吧！謝謝妳！這個世界💕」

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