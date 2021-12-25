月老．專訪｜九把刀自言一直睇實柯震東　遭反擊：是他很需要我

台灣愛情奇幻電影《月老》改編自九把刀的同名小說，由九把刀親自執導兼編劇，柯震東、宋芸樺、王淨、馬志翔主演，12月23日正式上晝，啱晒情侶、朋友聖誕節入場睇戲，不過就要記得帶定紙巾入場喇！



《月老》於12月23日上映。（《月老》劇照）

較早前導演九把刀連同三位主演柯震東、宋芸樺、馬志翔接受《香港01》訪問，九把刀對於《月老》在金馬獎上榮獲三獎（包括最佳音效、最佳造型設計以及最佳視覺效果）表示：「電影是團體作戰，各部門都有認真，當中有三個專業被肯定，其實其他部門也很棒，希望大家可以入場支持。」

柯震東和宋芸樺分別都有跟九把刀一起合作過。（電影公司提供）

由於導演多次跟柯震東合作，包括《那些年，我們一起追的女孩》、《打噴嚏》以及《月老》等，都有在香港上映，問到兩人稱得上是出生入死的關係時，導演搞笑回應：「不是出生入死啦！應該都是我在carry他啦，（說笑啦）有啦有啦，有共患難的感覺啦，希望這次可以是開心的，不可以一直只共患難啦，對不對？」

聽到九把刀笑說在carry自己的柯震東不甘示弱，反擊回應：「這次合作就很認真的感受到他很需要我啊，他的導戲功力需要有一個好演員，他其實在現場是完全不會講戲的，他就會『怎麼辦？怎麼辦？你接下怎麼演？』然後我就演給他看，演完之後我都跟他說『好，不用緊張，我會把它做得到，你負責剪接就好。』所以他很需要這麼多好的演員，因為他都不知道自己在幹嘛。」這次九把刀沒有嘴炮，反而欣然接受：「對，我就完全找不到頭緒，很慌張，完全不知道怎麼辦。」兩人互動相當搞笑。

導演補充說：「我覺得柯震東的演技都愈來愈活潑，他其實跟我之外還有跟很多導演一起合作，看到其他戲都覺得很厲害，後來再一次合作就覺得也很好而已（眾人大笑）。（《月老》劇照）

看到導演示弱之後，柯震東乘勝追擊講到：「其實沒有特別深刻的合作，因為（每次）都差不多，但就有一種十年後看着大家有甚麼成長的感覺。」柯震東還反問九把刀：「十年你到底有甚麼改變，你有進步嗎？」導演：「我是真的都還好。」不過不是特別熟悉的朋友，是不可能說這樣的說法，兩個人看起來就像是特別好且真的會共患難的好朋友。

宋芸樺在她的首部電影《等一個人咖啡》便爆紅（《等一個人咖啡》劇照）

事實上宋芸樺跟導演在《等一個人的咖啡》都有合作過，不過在《等》中九把刀只負責編劇，這次需要擔任起編劇跟導演的工作，問到兩次合作最大分別最甚麼時，柯震東突然插嘴說：「她覺得導演愈來愈不會寫（劇）本。」嚇得宋芸樺立馬回應：「沒有啦！差別最大就是之前從來沒有被他導過戲，不過很多東西在他的腦子裡已經很完整，演員的工作就是努力地呈現出來就行了。」

宋芸樺在《等一個人的咖啡》之後就沒再在意哭得漂不漂亮。（《月老》劇照）

其實在《月老》中，三位的喊戲都有很多，當問到會不會很在意要在鏡頭前哭得很好看時，宋芸樺先回應：「我好像從《等一個人咖啡》之後就沒有在意哭得漂不漂亮這件事了，《等一個人咖啡》的鼻涕是長到桌子的程度，主要是導演很喜歡這類型的戲，好像就第一部電影之後沒在意哭戲好不好看，更在意哭得夠不夠動人，讓觀眾有共嗚。」

而柯震東則表示：「哭戲真的是蠻難的，我不是一個表演科班出身，所以都演出挖自內心的感受，對我來說每次演這種戲都是自我的傷害。」

月老｜柯震東自爆拍喊戲收唔到掣 激動可以兌現︰我一定會更好

馬志翔跟宋芸樺對峙的一幕戲難度相當之高。（劇照）

後來講到戲中的反派馬志翔上身到宋芸樺的身體一幕讓人非常緊張，兩人更要同步講台詞，其實難處極高，馬志翔先回應：「我覺得比較難的是芸樺，她（在背後）看不到我，所以在節奏上是很難去拿捏，其實我們跟導演一直有就這場戲在做研究，那場戲我自己看正片的時候也覺得很驚嘆，芸樺那場戲真的演得非常非常棒。」

宋芸樺：「那場戲難度真的很高，我覺得跟馬哥同步這件事的確蠻難，因為我們兩個又要同時講（對白），要顧及聲音、而且我們講的是雲南話，不是自己習慣的語言、還有表情也要同步。所以在拍攝的過程中我們討論了很久，然後馬哥想到了一個大絕招，就是我們兩個透過呼吸就可以同步，一起感受到彼此，真的很謝謝馬哥當時想到這招，讓整個表演可以不被其他事情干擾，只專注在當下的情緒就好了。」

馬志翔表示戲中不少打戲，大家都要進行訓練，找武術指導練了將近一個多月，包括吊威吔、動作設計，主要也教會大家不要受傷。（電影公司提供）

最後讓四位選擇投胎的話要當甚麼時，柯震東率先舉手回應要當人，但九把刀就下令不準選當人，要選當甚麼動物。

宋芸樺：「狗，我有養過狗又非常愛狗，而且在我心中狗是非常純粹，覺得在牠們的世界就很單純、快樂，煩惱又很少。」

導演：「蚊子，不當人就當甚麼都好，選生命較短的一下子就結束了，很快結束一瞬間，而且好像會被打爆，一下子就爆血了。」

馬志翔：「老鷹，小時候常有夢到自己在空中飛翔，自由自在的感覺。」

柯震東：「大便（九把刀：他對動物的分類不太清楚），你在戲裡面也有寫大便呀！」

最後宋芸樺就建議柯震東當糞蟲好了啦！十分搞笑！

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