愷樂深潛近兩年4字回應秘婚生子傳聞　前男友K.Swo揭曾陷情緒低潮

【愷樂／羅志祥】曾以本名許晉豪出道的K. Swo前年重返歌壇，近來和陳芳語創作、合唱分手情歌「(Not) Over You」，而他和愷樂有段舊情，分手後成為朋友，如今身旁有位穩定交往半年的女友，K. Swo表示：「我對婚姻順其自然，比較急的部分是考量到79歲的爸爸，很怕爸爸看不到（婚禮）怎麼辦？」



他5歲到美國、13歲在美獨居求學，造就獨立個性，並透露當時毒品在美國算是隨手可得，「對我而言，它是讓我可以表現意志力的象徵。」沒用過的他返台後卻被誤會，甚至被扣上標籤，他直言整起事件相當諷刺，「我沒有吸也沒有被上訴，雖然有還我清白，但大眾都對負面有興趣。」略顯無奈。

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愷樂4字回應秘婚生子傳聞

談及大眾標籤，他的舊愛愷樂捲入羅志祥事件神隱至今，去年驚傳密婚生子，K. Swo代為否認，「我傳訊息問她，她回我『怎麼可能』。」他透露愷樂非常在乎外界評價，常因酸民攻擊難過，自己常常安慰她「有酸民才是真正的紅」，倘若復出勢必又得面對眾人眼光，重返幕前的可能性微乎其微。

此外，他的胸前刺有好友高以翔肖像，談及猝逝的高以翔至今仍是滿滿不捨，未料大媽在去年父親節同樣因為心臟不適突然倒下病逝，會因此格外注重身體健康？K. Swo自嘲身體早被壞習慣搞壞了，「8年前就胃潰瘍，問題很多，後來就開始吃素。」幸而多是小病，沒有大礙。

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