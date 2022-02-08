TVB廚后三姐賣盆菜劣評如潮　苦主批評：一大陣雪藏味！

「三姐」蕭秀香近年憑TVB烹飪節目《流行都市》、《女人必學100道菜》和《教煮爭霸》備受觀眾歡迎，早前更透露已與TVB主動加人工續約有望成TVB女廚王，然而她近日卻比被多名網民點名鬧爆，直踩三姐推出的賀年盆菜極酸醙、份量又少又無味！
農曆新年期間不少人都買盆菜過年，不過卻有人因此成為苦主，在Facebook「香港盆菜關注組」開post鬧爆三姐盆菜中伏兼貨不對辦，更有人開一個名為「三姐盤（盆）菜苦主谷」的群組，吸引多名苦主發文大呻中伏史，大多數人都是覺得有酸醙味、食物太硬、有雪藏味及冇味十足食剩餸：「酸宿（醙），非常失望」、「真係差到令我震驚，雞無（冇）味都算，仲有一大陣雪藏味，根本食唔落第二舊，蝦霉，豬肉唔入味，冬菇係冬菇味，與成兜盤（盆）菜係格格不入的味道，半兜都係腐竹，我仲以為係我味覺有問題！」、「鮑魚又細又靭好似擦膠！海參和豬腳筋直頭硬過擦膠！全盆份量勁少，少到連平價魚蛋都無！」、「可以咁講係得啲豬肉可以食得人」、「自己屋企人食無乜所謂，招呼朋友簡直寒酸到痺，好意思收人$888！」、「三姐盆菜榮升我食過最難食嘅盆菜，沒有之一」。
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有苦主表示上年已經買過三姐的盆菜而中伏，當時獲對方回覆指會改善，但想不到今年竟然再次劣評如潮。就盆菜一事《香港01》已聯絡三姐，但她僅回覆表示現正開會中，對於以上指控暫未有任何回應。
TVB廚后三姐蕭秀香宣布續約 公司主動加人工：幾廿歲都仲要我
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