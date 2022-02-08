李治廷事隔兩年回港食開年飯　同母異父姐姐樣貌罕有曝光

現年34歲的李治廷（Aarif）初出道時因為擁有馬來族、阿拉伯裔及華裔血統的混血外貌而備受注目，亦因為酷似台灣男歌手王力宏而被外界封作「小王力宏」，他於2015年與范冰冰主演《武則天》後在內地人氣急升，近年都主要留在內地發展已經兩年沒有回過港，日前他在社交網站上載回香港與家人食飯的照片，卻因為與家人截然不一樣的外貌而成為焦點。
李治廷在社交網站發文寫道：「終於回香港了！遲到了2年的開年飯。好久沒吃老媽做的飯了。」他又一併上載與媽媽和姐姐影的合照，網民大讚李治廷的基因實在太強大，反而姐姐則看起來非常平庸，難以相信兩人竟然是姊弟。
事實上，李治廷曾經在訪問中透露自己的家庭關係其實很複雜，爸爸和媽媽當年都是帶着子女再婚，哥哥是同父異母、而姐姐則是同母異父，因此三兄弟姊妹都不太似樣。雖然李治廷與哥哥姐姐並非同父同母所生，但三人感情好過不少親兄弟姊妹，經常都會聚在一起。
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