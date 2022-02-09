ViuTV劇集內地「豆瓣」評分大曬冷　有套劇高達8.9分堪稱神劇之王

撰文：盧凱瑤
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ViuTV劇集《IT狗》雖然已於上星期五（4/2）播出大結局，但仍然有一班觀眾熱烈討論，而無綫（TVB）前日（7/2）公布的收視報告更引用內地影視評分平台「豆瓣」數據，把獲得7.8分的TVB劇《青春不要臉》和只有5.9分《IT狗》直接比較，更成為網民熱話。雖然「豆瓣」未能反映香港觀眾對劇集的評價，但卻能顯示內地觀眾意見，原來不少ViuTV劇集在「豆瓣」上獲得高度評價，19套獲評分的劇集更有近8.0平均分，其中有一部劇集居然獲得8.9分，非常犀利，可見ViuTV劇集在內地也有不少捧場客！

點擊下圖睇下邊套劇最多好評（數據截至2月8日晚上9時30分）：

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