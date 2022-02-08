《尚氣》導演新劇靈感自《西遊記》　吳彥祖楊紫瓊做孫悟空同觀音

執導Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的導演Destin Daniel Cretton，將會再跟迪士尼合作，開拍Disney+劇集《American Born Chinese》。
據知新劇將會由有份演出《尚氣》的楊紫瓊以及吳彥祖主演，劇集改編自美籍華裔漫畫家楊謹倫的漫畫，故事講到在美國出生的華裔中學生捲入夢幻式神秘大戰的故事。據知創作靈感來自《西遊記》，而吳彥祖則飾演孫悟空，作為一名普通少年，在高中社交生活和家庭生活之間游刃有餘，不過在開學首日遇到一位新的外國同學時發生了許多碰撞，更在不知不覺中被捲入了一場中國神話神靈的戰鬥中。
楊紫瓊飾演一位謙遜的阿姨，幫助她的侄子Wei-Chen應對美國高中的挑戰，同時保持她作為觀音的秘密身份。該劇預計於本月在美國洛杉磯開鏡，上線日期仍未落實。除吳彥祖和楊紫瓊外，劇集還有多名亞裔影星如：黃經漢、楊雁雁以及關繼威等。
+6
事實上48歲的吳彥祖要演孫悟空，看似有點上年紀，不過憑他的靚仔樣以及努力鍛鍊身體，應該不成問題。不過比他年紀大再演孫悟空的仍有兩位巨星，一位是演出《西遊記之大鬧天宮》的甄子丹，另一位則是演出《西遊記之孫悟空三打白骨精》的郭富城，兩人同樣是在51歲時演孫悟空，兩人均表示拍得相當辛苦，因為長時間要黐大量毛在臉上，定妝時間又長，令甄子丹明確表示：「唔會拍續集，怕身體吃不消！」
點擊睇更多：
+1
嚦咕嚦咕新年財｜黃文慧演失魂媽成經典 「我媽媽都有腦退化症」奇異博士2｜Marvel公布7張海報 三個奇異博士同框仲有全新角色蜘蛛夫人｜Marvel開拍蜘蛛俠外傳 「格雷女」狄高達莊遜有望擔正Netflix公布2022最新片單 《灰影人》《神探白朗2》7套必睇大片梅艷芳｜炒人魷魚兼報復 成件褸倒滿可樂：炒我？你呢個冚家X！67歲林青霞曬大頭靚相拜年 三字妙答粉絲「姐姐聚我」要求闔家辣‧專訪｜吳君如一句經典對白紅足30年 竟考起鄭中基梁詠琪《Ｇ風暴》古天樂成首位破100億票房港人 仲有兩位緊隨其後爭第2