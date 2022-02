《尚氣》導演新劇靈感自《西遊記》　吳彥祖楊紫瓊做孫悟空同觀音

執導Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的導演Destin Daniel Cretton,將會再跟迪士尼合作,開拍Disney+劇集《American Born Chinese》。



梁朝偉在IG分享與《尚氣》男主角劉思慕及導演Destin Daniel Cretton的合照。(IG圖片)

據知新劇將會由有份演出《尚氣》的楊紫瓊以及吳彥祖主演,劇集改編自美籍華裔漫畫家楊謹倫的漫畫,故事講到在美國出生的華裔中學生捲入夢幻式神秘大戰的故事。據知創作靈感來自《西遊記》,而吳彥祖則飾演孫悟空,作為一名普通少年,在高中社交生活和家庭生活之間游刃有餘,不過在開學首日遇到一位新的外國同學時發生了許多碰撞,更在不知不覺中被捲入了一場中國神話神靈的戰鬥中。

吳彥祖今年48歲。

楊紫瓊飾演一位謙遜的阿姨,幫助她的侄子Wei-Chen應對美國高中的挑戰,同時保持她作為觀音的秘密身份。該劇預計於本月在美國洛杉磯開鏡,上線日期仍未落實。除吳彥祖和楊紫瓊外,劇集還有多名亞裔影星如:黃經漢、楊雁雁以及關繼威等。

楊紫瓊在荷里活發展理想,《尚氣》是她第二次演出MCU作品。(截圖)

+ 6

事實上48歲的吳彥祖要演孫悟空,看似有點上年紀,不過憑他的靚仔樣以及努力鍛鍊身體,應該不成問題。不過比他年紀大再演孫悟空的仍有兩位巨星,一位是演出《西遊記之大鬧天宮》的甄子丹,另一位則是演出《西遊記之孫悟空三打白骨精》的郭富城,兩人同樣是在51歲時演孫悟空,兩人均表示拍得相當辛苦,因為長時間要黐大量毛在臉上,定妝時間又長,令甄子丹明確表示:「唔會拍續集,怕身體吃不消!」

點擊睇更多: