家族榮耀｜楊茜堯產後復出演技大爆發！盤點她在劇中的10大金句

【家族榮耀／楊茜堯】楊茜堯在《家族榮耀》中飾演的甄芯，從一開始的小白兔屬性，到後來完全黑化，為掩飾自己的真面目不折手段間接害死了不少人，甚至包括自己的丈夫！作為她產後復出的第一部作品，真的令人印象太深了了！無疑她這次在劇中的表現絕對是令人忍不住嘖嘖稱讚的，畢竟要成功瞞過觀眾雪亮的眼睛，少點演技可不行啊！



作為楊茜堯產後復出的首部作品，她在《家族榮耀》的表現真的驚豔了不少人，尤其是她黑化後做出的一連串舉動，都有種讓人不寒而慄的感覺，而她之前裝作小白兔的人設，也成功騙倒了觀眾！看看一黑到底的她，在這部劇裡貢獻了多少金句呢？

【圖輯】「最關鍵的時候，就是你對我絕情，我就對你無情！」盤點楊茜堯在《家族榮耀》中的10大金句（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

「有時如果只是看眼前，難免只會著重於小事小利，至於誰是CEO的最佳人選，我想問題不在於他做得有多好，而是在於幾年之後他願不願意功成身退」



雖然甄芯為了一己私欲不折手段，但不得不說她看大局的眼光真的很毒辣，很一眼看穿馬世宏的顧慮，並且能夠引導他做出對自己有利的選擇！

「應該要做的東西就一定要做，我從來都不會退縮」



賈洛儀說甄芯從小到大都是人生勝利組，因為她從一開始就認清了自己的目標，不會把時間和精力放在其他地方，堅定目標做自己要做的事情。

「我們做正確的事，中間產生了變化，不管其中任何人有什麼結果，都輪不到我們控制」



這句話雖然看似無情，卻句句在理。每個人做的事情都有可能會對另一個人造成影響，我們無法控制結果，也不能控制我們做的事情未來會對誰造成什麼影響，我們能做的，就是把握當下、做好自己的本份。

「最關鍵的時候，就是你對我絕情，我就對你無情啊」



這句話真的超級壞的！看到甄芯和病重的馬世宏攤牌時，說出這番狠絕無情的話時，真的會讓人有種毛骨悚然的感覺！ps但雖然如此，甄芯這句話也的確道出了人心的險惡，這就是殘酷的現實啊！

「馬家最喜歡說團結，偏偏個個都心懷鬼胎，只有以退為進，才可以讓老爺安心交給我」



不得不說甄芯真的把馬家人尤其是馬世宏的心思拿捏得死死的，直到馬世宏不願意看到家族兄弟之間內部為了爭權拼個你死我活，所以以退為進，故意把自己塑造成一個與世無爭、以丈夫馬耀祖和馬家的利益為先的人，成功贏得了馬世宏的信任。

【相關圖輯】家族榮耀｜楊茜堯劇中失手鼻樑透光 再惹網友熱討：太透了吧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

「你要拿走我所有東西，就不要怪我」



人都是自私的，在馬耀祖看清了甄芯的真面目後，他下定決心要和甄芯離婚，沒想到這舉動卻激怒了甄芯，也讓她對他徹底死心，最終導致她拋下他獨自逃生、而自己慘被燒死的結局。

「你那麼辛苦打下來的江山，註定是留給我跟寶寶的」



大家意識到甄芯並不是傻白甜而是黑蓮花時，就是從這句話開始的吧！馬耀祖辛辛苦苦打下來的江山，最終卻成為了甄芯追名逐利的工具。

「是不是好姐妹，在於你有沒有價值」、「女人的眼淚是留給對她有幫助的人看的，你對著我流眼淚，只會讓我覺得你更一文不值」



甄芯對賈洛儀，從一開始就只是利用，因為賈洛儀對她來說，就是用來襯托她更加優秀的存在，當賈洛儀失去了對她的價值時，她會毫不猶豫跟她劃清界線。

「做人最重要懂得分高低上下」



做人除了要懂是非分寸，也要明白自己的位置在哪兒，不做高攀別人的行為，也不做多管閒事的人——雖然這話是甄芯用來威脅何啟禮的，但這句話她說得不無道理啊！

甄芯的悲劇，完全可以說是她咎由自取的，畢竟如果當初她並沒有把Mandy母女倆逼得太狠，也許也不會發生後面一連串事情；也許當初的她不要太貪心，安心抱著她馬氏集團的股份，安分守己當馬家二少奶奶，那她的下半輩子也可以衣食無憂地陪著兒子朗朗長大。可惜這世界從來沒有如果，雖然她很聰明，也很懂得審時度勢，但她算計到最後卻沒算到自己會輸得一敗塗地，一步錯步步錯。

【同場加映】溏心風暴之家好月圓︱6段TVB劇情節涉亂倫 陳豪戀楊茜堯有問題？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

同場加映：溏心風暴之家好月圓︱6段TVB劇情節涉亂倫 陳豪戀楊茜堯有問題？

+ 58

【本文獲「Goody25」授權轉載。】