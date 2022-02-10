家族榮耀｜龍家太子爺胡卓希竟是隱世男神？留鬚全因18歲玩姐弟戀

【家族榮耀／胡卓希】《家族榮耀》除了讓大家看見一眾TVB實力派演員難得聚首，在同一部劇裡大鬥演技以外，同時也讓大家發現了不少的「寶藏級」新人，其中飾演甄芯弟弟甄誠的朱鑒然算一個，飾演馬耀祖葉彩薇女兒馬招娣的劉沛蘅算一個，而最最最讓大家瘋狂喜歡上的角色，就是在劇中飾演金龍集團太子爺龍文標的胡卓希（Jason Wu）！



胡卓希飾演的龍文標，是金龍集團太子爺，在世人眼中他是玩世不恭的花花公子，對感情不怎麼認真，到了而立之年身邊都沒有一個穩定交往的女朋友，但他在見到馬昭慈的第一眼開始，他就堅信對方會是自己最後一個女人，也是能夠終結他單身貴族生活的女人。

以下內容含《家族榮耀》劇透！



龍文標對馬昭慈的感情，一開始還是讓很多人懷疑的，就連馬昭慈自己都覺得龍文標之所以喜歡自己，完全是因為自己身後的馬氏集團，但在經歷了種種打擊，包括她意外被曝光的不雅視頻，還有馬氏集團陷入財務危機、被惡意收購等事件後，龍文標對馬昭慈的心意始終如一，甚至在馬氏集團有危難之際挺身而出讓馬氏集團免於被惡意收購的危機，也讓馬昭慈明白了他的心意，最後情人終成眷屬的結局讓很多觀眾感動又興奮！

【圖輯】點圖放大看「龍文標」胡卓希IG生活照👇👇👇

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在《家族榮耀》裡飾演龍文標的胡卓希，是古天樂旗下天高娛樂的藝人，同時也是林峯、萱萱、佘詩曼、黃浩然和周秀娜等的師弟。胡卓希除了是演員，更是MV寵兒和男神，曾經參演過不少MV，其中知名度較高的，則是他和袁澧林合作、Dear Jane的「都市愛情三部曲」，在MV裡以185cm的高大外形、留鬍子的滄桑氣質感，迷倒了萬千少女！

【圖輯】點圖放大重溫胡卓希在「都市愛情三部曲」的演出👇👇👇

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不少觀眾對於胡卓希在《家族榮耀》的留鬚造型都很是喜歡，但其實現實生活裡的胡卓希也是一直以「鬍鬚仔」造型示人，這點從他在社交平臺上經常曬出的照片就能看出。胡卓希在早年的訪問裡，就談起了自己這些年一直都以「鬍鬚仔」造型示人的背後原因，是因為他在18歲那年和比自己年長的姐姐交往，為了在外形上能和她更加相襯，他就決定留鬚讓自己看上去成熟一點，留鬚的習慣就一直保留到了現在。

沒想到他「鬍鬚仔」造型背後還有如此浪漫的一段故事！不知道你對於胡卓希在《家族榮耀》的表現評價如何呢？

【同場加映】家族榮耀｜楊茜堯劇中失手鼻樑透光 再惹網友熱討：太透了吧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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