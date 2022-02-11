「林心如兒子」一出道就爆紅進軍荷李活！5個台灣新人你一定要識

【劉敬／王淨／李沐／陳姸霏／方郁婷】台灣新晉男演員劉敬近期在戲劇領域大放異彩，不僅在Netflix台劇《華燈初上》中飾演林心如兒子表現亮眼，更將與楊紫瓊、吳彥祖同台，演出Disney+劇集《American Born Chinese》，未來星途一片看好，除了劉敬之外，還有四位演員一出道就受到矚目，其中「她」首次演戲就獲金馬獎肯定。



一、劉敬

劉敬自台灣「TVBS新人營」訓練出道，年僅19歲的他，剛入行就展現強大氣場，近期在TVBS劇集《機智校園生活》及Netflix台劇《華燈初上》中擔任要角，更即將進軍荷李活，演出Disney+劇集《American Born Chinese》，飾演楊紫瓊的姪子，讓外界相當期待他的表現。

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二、王淨

2019年以電影《返校》入圍金馬影后，當年僅21歲的她，是最年輕的入圍者，2020年憑該片成為台北電影獎影后，之後持續活耀於電影圈，接連演出國片《複身犯》、《瀑布》、《月老》，演技越發純熟，堪稱討論度最高的新生代演員之一。

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三、李沐

李沐2020年演出劇集《誰是被害者》打開知名度，榮獲第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，被外界封為「怪物新人」，去（2021）年再以台灣片《青春弒戀》，入圍金馬獎「最佳新演員獎」，近期演出台灣電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，獲得外界一致好評。

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四、陳姸霏

陳姸霏2017年以短篇電影《朵朵嫣紅》出道，之後累積了不少作品，2020年憑電影《無聲》獲得第57屆金馬獎「最佳新演員獎」，在劇中飾聾人性暴力受害者，全片無語僅能仰賴手語表情傳達情緒，被害者心境揣摩相當到位，也憑該片奪得台北電影獎最佳新演員。

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五、方郁婷

年僅15歲的演員方郁婷，去（2021）年在電影《美國女孩》中，飾演林嘉欣的大女兒芳儀，出色的演技讓人看不出是第一次演戲，更一舉獲得第58屆金馬獎最佳新演員獎，被外界譽為「SSR級（Superior Super Rare 特級超稀有）新人」。

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