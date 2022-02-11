性感模特兒劉雨柔婚後拒行房：不想要！被老公3個壞習慣撲滅慾火

【劉雨柔／禁慾】婚前如狼似虎、婚後一攤死水？相信這也是許多夫妻間難解的問題，但很多情形不是不想要，而是某些原因讓激情一秒冷卻！台灣女星劉雨柔近日就上節目分享了老公一些行為讓自己撲滅慾火的原因，有時候真的不是工作太累！



劉雨柔揭婚後房事卡卡有原因

人妻一定有講過這句話「最近好忙、好累」來敷衍老公的求歡，但其實背後藏有真正原因！劉雨柔日前就在台灣綜藝節目《11點熱吵店》揭露，婚後房事卡卡都是因為「老公太髒」！有潔癖又注重小細節的她，會因為老公這些行為而「不想要」！

【圖輯】劉雨柔被老公3個壞習慣撲滅慾火（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、上完廁所、整理垃圾後沒洗手

馬桶沖水的時候細菌都在網上噴，劉雨柔說不能因為肉眼看不到，就覺得沒有發生！有時候生病就是這樣來的~眼看老公東摸西摸，再來要摸她的臉，真的會讓她倒彈三步。

二、指甲縫卡污垢

指甲一留長，指甲縫就容易卡垢變黑，看到這個也讓劉雨柔超不行，指甲留長就要剪是最基本的！

三、皮膚有油味

劉雨柔是堅持愛愛前一定要「全身洗澡」，雖然很多人認為只會用到「局部」，但兩人在纏綿時聞到皮膚上有油味，激情瞬間都會被澆熄。

婚後冷感不想做？劉雨柔點燃激情小秘訣

婚前對到眼就上，婚後老公只想玩手機？劉雨柔也分享了自己的閨房小情趣，有時候會用一條絲質白布只纏住重點部位，把自己包裝成禮物，讓老公拆布時像有「拆禮物」的驚喜感；或是穿上情趣「挖洞內褲」；或建議可以在廚房、客廳等地點更有新鮮感，劉雨柔說：「我還有我的『戰袍』，是一整套！蕾絲、開高衩、還有吊襪帶、絲襪網襪都弄好了。」

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劉雨柔：女生要先愛自己，別人才會來愛你

婚前是不婚主義的劉雨柔，之所以跟老公黃育仁決定踏入婚姻，是欣賞老公的獨立「我跟老公個性很合得來，他非常獨立，有自己的想法也很有能力，跟他結婚對我來說不是負擔，而是多了一個很不錯的人生伴侶！」

劉雨柔認為即使結了婚，也不要去強求對方變成你想要的樣子，這樣就能減少很多磨擦跟爭執，而女生在婚姻中，要把自己放在第一順位，不要對自己太吝嗇，劉雨柔說：「那麼辛苦的賺錢，為什麼不能吃好用好？把自己打扮好、每天漂漂亮亮，自己或別人看了都開心，努力工作也要追求生活品質，不要對自己太吝嗇。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】