JOOX推留家抗疫直播活動　超過20位歌手與歌迷傾計玩遊戲

近日大家都留家抗疫，不少活動如演唱會等都相繼延期，JOOX宣布將於下周二（22日）起一連四日邀請超過20位歌手於吹水台開直播與樂迷進行互動見面，即使在家也可以跟心愛的偶像零距離接觸。



JOOX宣布將於下周二（22日）起一連四日邀請超過20位歌手於吹水台開直播與樂迷進行互動見面。

在22日率先打頭陣的有Eric Kwok（郭偉亮） 和 Jace陳凱詠；2月23日則邀請到張蔓姿（Gigi）和張蔓莎（Sabrina）兩姊妹以及聲夢的鍾柔美（Yumi）和冼靖峰（Archie）；2月24日及 25日出先後有泳兒、陳柏宇、布志綸、小塵埃、洪嘉豪和應智越（細貓）等歌手登場，用語音或視訊方式與歌迷共聚暢談和聽歌玩遊戲。

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