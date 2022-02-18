羅志祥「靈堂遺照」曝光！新歌MV百無禁忌　搶先搞葬禮又玩綑綁

台灣藝人羅志祥（小豬）在經歷感情風暴、事業低潮後，一直想盡辦法力拼重新出發，繼去年底在花蓮的跨年舞台上表現亮眼後，他在上個月也站上小巨蛋爭取表演機會，近日將發行新歌，16日新歌MV公開預告，當中一幕引起網友熱烈討論。
【圖輯】羅志祥〈修羅〉MV玩綑綁！（點圖放大搶先看MV預告👇👇👇）
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羅志祥〈修羅〉正式MV將在18日上線，16日釋出預告預熱，17秒的影片中出現不少他被綑綁、束縛中的鏡頭，「一念天堂，一念地獄，善惡只在一念間。」15個字像在敘述他這幾年的高潮迭起的人生，沒想到在壓抑的鏡頭之後，畫面一轉竟出現以他的名字、照片打造而成的靈堂，最後火焰燒出「修羅」兩個字，頗有浴火重生的味道。
【同場加映】吳亦凡被網紅爆料形象插水 盤點圈中曾被醜聞纏身影響事業的藝人（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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