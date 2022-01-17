華燈初上分析｜羅志祥靠3大細節「認定兇手就是他」：抓到你啦！

以下內容含《華燈初上》劇透！



台劇《華燈初上》開播以來話題不斷，劇迷之間也不斷瘋猜「兇手是誰」，就連男星羅志祥也加入討論行列，他14號半夜突然PO出一連串文章，針對劇情提出自身看法，同時也點出最有可能是兇手的人選：「我已經抓到你啦！」

【圖輯】小豬羅志祥靠3大細節「認定兇手就是他」（點圖放大看羅志祥分析《華燈初上》👇👇👇）

+ 15

羅志祥認為，《華燈初上》中每個角色都有可能是兇手，「而我覺得兇手是潘文成（楊祐寧 飾）。」他接著也寫下原因：「讓人覺得他喜歡羅雨儂（林心如 飾）的假象，其實是害怕她知道什麼。」他認為，潘文成故意將羅雨儂家中的毒品收好，是為了要假裝當好人，並藉此取得信任，「其實並不然，還有不是說好菸灰缸要拿回警局作證據，怎麼卻出現在潘文成家？再再來，全部人就只跟蹤雨儂，太扯了啦！潘就是想做隱狼，過。」

不過，羅志祥也分析猜測，「羅雨儂故意表水好人立場，上節目澄清，想要坐實好人身分，想讓人把她排除狼坑。」至於劉品言飾演的「花子」，他則表示同樣有嫌疑：「花子是小狼，過。」他認為，最不可能的反而最有可能，同時坦言一連串分析的靈感，其實來自韓劇《窺探》。不過，他也補充笑說：「如果猜錯，就算了，就當我沒說，哈哈哈，過。」

【相關圖輯】華燈初上｜郭雪芙26個Emoji暗藏劇透 網民靠4組符號估出真兇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

面對外界瘋猜「吳子維」也有嫌疑，羅志祥則堅定表示：「來，我來跟你們說不可能啦！因為不會有劇是拍兒子殺媽媽的啦，明白嗎？」另外，他也點出酒店「光」裡的服務生小豪（胡瑋杰 飾），雖然看似與世無爭，但他推測對方心裡或許也暗藏殺機。至於有劇迷猜測蘇慶儀（楊謹華 飾）是否可能為自殺？他同樣覺得不可能，不過他幽默寫下原因：「因為自刀讓自己不能在裡面繼續演，那就太可惜了，除非楊謹華也別的通告時間尬不過來。」

羅志祥直指，如今第1、2季都已經把所有他殺的可能全部拍出來了，「你覺得讓你們在現在這個時候知道誰是兇手，有那麼簡單的事情嗎？當然啦，越變態的劇，就是最不可能發生的人，就是最有可能！」接著更笑喊：「潘文成，我已經抓到你啦！你就是鐵狼！小狼就是花子！哈哈哈哈。」

【相關圖輯】華燈初上｜劉品言演陪姐小姐被強暴「都是真實的」FB還原拍攝經過（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

此外，由於第2季最後一幕出現阿達（章廣辰 飾）開車撞江瀚（鳳小岳 飾）的畫面，留下無限想像空間，也頓時讓他登上嫌疑行列。對此，羅志祥則提出不同看法：「有人說阿達是兇手，不可能發生的事情啦！如果在現在讓你們知道阿達是兇手的話，那我們第3季還要看屁啊？怎麼可能這麼簡單！」

【圖輯】點圖放大看更多Netflix年底神劇《華燈初上》劇照👇👇👇

+ 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】