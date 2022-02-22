細龜黃一山爆料苑瓊丹個性急躁直接　曾當眾爆鬧趕走娛樂圈騙子

藝人黃一山（細龜）不時拍片上傳小紅書爆料內幕。繼早前他親口解說為何周星馳電影《逃學威龍》沒有推出第四集的原因後，近日他又分享與圈中紅顏知己苑瓊丹（苑仔）的趣事。他稱呼苑仔為電影《唐白虎點秋香》的角色名「石榴姐」，並指兩人性格相似，同樣急躁直接，故苑仔是「加強版黃一山」。



細龜黃一山同苑瓊丹（苑仔）感情深厚。（影片截圖）

黃一山形容兩人同樣均喜怒形於色，他說：「我個人就係咁嘅，唔鍾意嗰個人就會畀啲顏色佢睇，我就會窒吓佢。」黃一山憶述苑仔擊退娛樂圈騙子一事：「石榴姐就仲勁，佢唔鍾意呢個人就會直接鬧呢個人。話說有一次我同石榴姐就話，娛樂圈呢個人騙子嚟㗎！石榴姐就記住呢句說話。有一次去到某個省、衛星電視台某個節目，就有個演員休息室㗎嘛！咁佢就見到我話佢嗰個騙子呢，佢就即刻話：『你唔准喺呢個休息室度，你要過隔籬休息室，因為你係騙子，你冇得同我哋一齊。』佢直接鬧嗰個人，搞到嗰個人喺其他人面前面懵懵，走咗去第二個休息室，石榴姐就係一個咁可愛嘅人，所以我以後同佢講乜嘢都要保守啲。」

黃一山透露苑瓊丹當眾爆鬧娛樂圈騙子一事。（影片截圖）

黃一山又指苑仔十分鍾意錢，他透露有一次在四川出席完活動，趕往機場途中，苑仔突然稱要到機場附近火鍋店傾生意，傾完後更邀請黃一山入股。黃一山當時告訴苑仔：「我諗住退休啦，你仲諗住發達？」苑仔則不以為然道：「係呀！搵多啲傍身嘛！」黃一山笑言：「佢每一刻都諗住做生意，每一刻都諗住發達。」

想不到苑仔戲內外一樣勇猛。（《九品芝麻官》電影截圖）

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