韓女團APRIL霸凌事件畫上句號　前成員玹珠證無造假嫌疑終獲清白

韓國女團APRIL去年2月爆出霸凌前成員李玹珠後受到極大輿論指責，當時玹珠弟弟踢爆姐姐退團前一直飽受隊友欺凌，例如被搶鞋、在她車上座位放腐爛飯團等等而曾一度試圖自殺，然而APRIL和所屬公司DSP娛樂卻一直否認，反指玹珠把自己當成受害者，並決定要以名譽毀損等七項罪名起訴玹珠。經歷接近一年時間，APRIL已於上月宣布解散，而霸凌事件的調查結果亦正式出爐，警方證實玹珠沒有任何嫌疑而沒將她起訴，算是還了她一個清白。



APRIL前成員玹珠去年被爆受APRIL成員欺凌三年。（OSEN）

APRIL的霸凌事件被爆出後，有網友整合出大批玹珠疑在鏡頭前被幾名成員排擠的畫面，例如不時被成員落單，甚至刻意被無視及遮擋出鏡的畫面令粉絲心痛不已。玹珠之後曾就事件開腔，講到2014年仍是練習生就開始被團員霸凌，直至2016年退團前也持續，可是當時為了出道只能與加害者24小時共處宿舍。玹珠當時曾向父母訴苦並向公司反映，可是不但沒有改善，甚至公司代表和舊隊友變本加厲，最終更試圖用極端方法了結生命。

有指玹珠出道前已被欺凌，在公司說服下才以APRIL一員出道。（SSTV）

按圖睇網友整合的APRIL隊內霸凌證據：

+ 31

警方調查事件接近一年，調查結果今日（23日）終於出爐，玹珠透過法律代言人表示「李玹珠本人以及其家人被指控的罪行全部都沒有嫌疑，做出了不起訴的決定。」而幫玹珠上載爆料文章的朋友亦確定沒有造假嫌疑，因此該案件不需交給檢察官處理，為這場霸凌風波畫上句號。

玹珠（中）於2016年退出APRIL，當時的退團原因為「因健康和想專心演員發展」。（DSP）

APRIL上月宣布正式解散，有不少聲音指玹珠退團後加入的新成員Rachel（右三）和彩暻（左三）都曾被霸凌。（Twitter/@APRIL_DSPmedia）

APRIL中曾經最高人氣的成員李娜恩，自從被爆是霸凌玹珠的主要加害者後星途一落千丈，她的多個廣告代言隨即被下架，就連本來在劇集《模範的士》擔任女配角的她亦被劇組火速換角，猶如徹底被封殺，要重新出發並不容易。而DSP娛樂亦於上月28日無預警宣布APRIL正式解散，2020年推出的《Hello Summer》成為了團體的最後一張專輯。

最大矛頭直指人氣最高的娜恩，她至今已潛水近一年。（Twitter/@APRIL_DSPmedia）

點擊觀看更多APRIL和玹珠的相關照片：

+ 11

+ 12