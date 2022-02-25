烏克蘭局勢｜居台女模轉發家鄉戰況求國際關注　赫見戰機轟炸民宅

俄羅斯於香港時間2月24日上午對烏克蘭出兵，戰況越演越烈，稍早烏克蘭總統宣布90天全國動員令，禁止18歲到60歲男子離境。在台灣生活的烏克蘭女模Tanya過去曾在「不要鬧工作室」的訪談中提到，住在台灣幾年後，終於了解台灣面臨的情況與感受，而她的家鄉目前正面臨危難時刻，她除了擔憂家人安全，也頻頻在Instagram上發文祈求國際關注烏克蘭，其中她分享當地遭轟炸的影片，畫面相當令人膽戰心驚。



Tanya陸續PO出烏克蘭當地遭到俄軍轟炸的痕跡，幾乎是遍地開花式的攻擊，其中一支現實動態的影片中，在平民的住宅區，一輛軍機低空飛過，投下兩枚炸彈，爆炸聲響嚇哭在屋內的孩童，怵目驚心的畫面，讓人彷彿身歷其境，她看着家鄉的慘況擔憂地整夜難以入眠，喊話世界各國對烏克蘭伸出援手，並祈禱戰事盡快落幕。

Tanya於社交平台分享對戰爭的感受：（按圖了解）

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事實上在開戰後，Tanya曾短暫與住在烏克蘭、擔任護士的媽媽視訊連線，她透露家人目前沒有避難所可以去，只能在家等待一切結束，但視訊到一半突然斷訊，她與媽媽的連線就此中斷，不知道家人情況的她焦急含淚問：「所有烏克蘭人都只想要和平，這樣的要求過分嗎？」

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