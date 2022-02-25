烏克蘭局勢｜「爸媽我愛你們」　烏士兵戰火間於Twitter告別父母

俄羅斯開戰烏克蘭，至少造成57人死亡、169人受傷。而在Twitter上，各國網友瘋傳一段12秒影片，一名烏克蘭士兵一邊喘氣，一邊對着鏡頭闡述他們遭到強烈轟擊，並向父母告別「爸媽，我愛你們」，讓79萬人看完忍不住鼻酸。
綜合外媒報導，俄軍的坦克已經進入烏克蘭第二大城哈爾科夫，烏克蘭首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫都遭到砲火攻擊，戰火仍持續延燒。烏克蘭衛生部長利亞斯科（Viktor Lyashko）稍早表示，在俄軍發動攻擊後，至少造成57人死亡、169人受傷，包括戰爭和非戰爭傷害。
而在網絡上，Twitter網友自2月24日起瘋傳一段烏克蘭士兵的影片，只見他一邊喘氣，一邊四處張望，確定暫時沒有危險之後，才低頭向鏡頭表示他們遭到強烈轟擊，最後補上一句「爸媽，我愛你們」，全程只有12秒鐘。
雖然影片的真偽尚無法確定，但至今累計已有79萬人觀看，大家紛紛留言表示難過，「真可怕」、「願神保佑你」、「拜託真的不要戰爭」、「你是勇敢的人，相信你的父母也會為你感到驕傲」、「希望大家都能平安」。
Ukrainian soldier: We are under heavy bombardment.. Mom.. Dad.. I love you.— Shamyne (@Shamyne8) February 24, 2022
World War III | Russia | China | NATO | Isreal | Putin | Japan | Ukraine pic.twitter.com/GpJsZV9RCu
相關文章：烏克蘭・懶人包｜普京承認烏東兩州獨立 西方板斧只有「制裁」？
+17
相關文章：烏克蘭局勢｜設平民集訓營抗入侵 79歲阿婆也報名參加
+7
烏克蘭局勢｜聯合國今稍後表決譴責俄羅斯 料遭否決烏克蘭局勢｜澤連斯基：盟友口講支持 但只有我們獨自戰鬥美國批評中國縱容普京發動戰爭：他們要一起改變世界秩序中國擬派包機接走在烏克蘭公民 包括港澳護照及台胞證持有人俄軍進攻數小時後先有反應 烏媒：澤連斯基平庸面目被揭穿烏克蘭局勢｜在烏中國公民達6千 留學生未防備：沒想到真的會打烏克蘭局勢｜歐盟：目前不太可能將俄羅斯排除出SWIFT俄羅斯面臨制裁警告天然氣價倍升 德國經濟料率先受害｜財經評論烏克蘭足球聯賽停擺 歐聯常客薩克達網上表態：我們會頂住！烏克蘭首都居民陷入恐慌 搶購食物與必需品 基輔西逃車流出現
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】