烏克蘭局勢｜「爸媽我愛你們」　烏士兵戰火間於Twitter告別父母

俄羅斯開戰烏克蘭，至少造成57人死亡、169人受傷。而在Twitter上，各國網友瘋傳一段12秒影片，一名烏克蘭士兵一邊喘氣，一邊對着鏡頭闡述他們遭到強烈轟擊，並向父母告別「爸媽，我愛你們」，讓79萬人看完忍不住鼻酸。



綜合外媒報導，俄軍的坦克已經進入烏克蘭第二大城哈爾科夫，烏克蘭首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫都遭到砲火攻擊，戰火仍持續延燒。烏克蘭衛生部長利亞斯科（Viktor Lyashko）稍早表示，在俄軍發動攻擊後，至少造成57人死亡、169人受傷，包括戰爭和非戰爭傷害。

而在網絡上，Twitter網友自2月24日起瘋傳一段烏克蘭士兵的影片，只見他一邊喘氣，一邊四處張望，確定暫時沒有危險之後，才低頭向鏡頭表示他們遭到強烈轟擊，最後補上一句「爸媽，我愛你們」，全程只有12秒鐘。

雖然影片的真偽尚無法確定，但至今累計已有79萬人觀看，大家紛紛留言表示難過，「真可怕」、「願神保佑你」、「拜託真的不要戰爭」、「你是勇敢的人，相信你的父母也會為你感到驕傲」、「希望大家都能平安」。

Ukrainian soldier: We are under heavy bombardment.. Mom.. Dad.. I love you.



World War III | Russia | China | NATO | Isreal | Putin | Japan | Ukraine pic.twitter.com/GpJsZV9RCu — Shamyne (@Shamyne8) February 24, 2022

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