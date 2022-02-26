爆谷一周︱花姐爆壓力大：魯生今年希望MIRROR上到美國Billboard

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在今日（26日）播出的一集，邀請MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）、Alton（王智德）及經理人花姐（黃慧君）擔任訪談嘉賓，分享工作上遇到的壓力。



花姐與普通香港人一樣有着非常繁忙的工作生活，每天除了要照顧MIRROR、ERROR 16子外，還要處理一些其他事務，生活充滿壓力。節目中，在他人眼中是女強人的花姐，被谷德昭簡單的一句問候「花姐，你好嗎」後，忍不住說：「有啲感動，眼濕濕想喊。」盡顯脆弱一面。

隨後，谷德昭就向花姐提問：「而家MIRROR有很好多成員都有一定嘅成就，你覺得自己嘅目標達成未？」而花姐就回應：「冇可能達到目標，因為魯生每年都會設立一個新目標畀我完成，而魯生今年係希望MIRROR嘅歌可以上到美國Billboard」，花姐表示當時自己聽到這個目標都目瞪口呆，更直言：「自己完全冇諗過呢件事，但係魯生係一個有遠見嘅人，諗深一層又唔係冇可能完成」，而無助的花姐不清楚要如何達到這個目標，曾經在上網搜尋「如何上Billboard」。

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隨後花姐更展示了自己的電話熒幕，表示：「原本係用老公畫嘅肖像畫做Wallpaper，後來因為魯生想MIRROR上Billboard呢個目標，所以改咗做呢一個英文字，上面寫着：「DON'T CALL IT A DREAM, CALL IT A PLAN. （把夢想變為計劃）」。