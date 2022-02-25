烏克蘭局勢｜經歷轟炸逃過死神　烏克蘭婦女染血驚恐照震撼全球

俄羅斯2月24日對烏克蘭進行攻擊，造成不少人死傷，好幾個城市也淪陷，包括第二大城哈爾科夫（Kharkiv）。許多外國媒體今天都用了一張一名婦女在戰火中受傷的照片，只見她滿臉血跡，表情相當驚恐，照片曝光也讓人見識到戰爭的可怕。



從照片中看到，這名剛經歷過浩劫的婦女站在被轟炸過的斷垣殘壁中，頭上包着繃帶，繃帶裏滲出血，右眼還睜不太開，臉頰、眉心、鼻頭、牙齒以及身上的衣服和頭髮也都沾上了血跡，表情中透露了驚恐，照片曝光後也讓人看了相當不忍。

（編按：這位婦女53歲，名為海倫娜（Helena），是一位居於烏克蘭東部Chuhuiv市的教師，她在空襲時因墜下的鏡子而受傷。）

這場戰火在首日就已經造成137名烏克蘭人喪命，超過300人受傷，美國官員擔心首都基輔恐在幾天內會落入俄軍手中，美國總統拜登也公佈了新一波對俄羅斯的制裁，包含採取行動阻礙俄羅斯以美元、歐盟、英鎊與日圓等全球主要貨幣交易，並制裁俄羅斯的銀行與國有企業。

【俄烏局勢相關圖輯】俄羅斯攻入烏克蘭兩國斷交 戰事觸發民眾逃難潮

+ 19

【延伸閱讀，更多烏克蘭局勢新聞】

烏克蘭・懶人包｜普京承認烏東兩州獨立 西方板斧只有「制裁」？

+ 17

烏克蘭局勢｜設平民集訓營抗入侵 79歲阿婆也報名參加

+ 7

烏克蘭局勢｜西方國家金融制裁影響有限？全因俄用這招轉移資金

+ 11

延伸閱讀：

影／烏克蘭勇嬤路邊飆罵俄羅斯士兵？精采對話曝光

俄羅斯開戰烏克蘭封機場 學生來不及離境赴台

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】