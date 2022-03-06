台運動系女星吳心緹出大尺度寫真集　自爆最愛的竟是「浴室裸照」

吳心緹在第二季《全明星運動會》中是女戰神，近來發行了個人首張寫真書，26日舉辦粉絲見面會時接受媒體訪問，表示自己最喜歡的一組就是裸上身，在浴室只包浴巾露出白皙美背和完美曲線的照片，透露好友晏柔中看了以後表示「不行不行」，而看過的男性友人曹佑寧則激動笑喊「好害羞」！至於緋聞男友胡釋安則尚未看過。



吳心緹去年結束《全明星運動會》錄影後，開始籌備寫真書，直呼這是她出道以來最大尺度，「剛好鍛鍊完是體態最好的狀態，也可以把喜歡的樣子留下來，這是人生中第一次這麼大尺度」。

其中有一個系列，吳心緹上身全裸，待在浴室濕髮拍攝的狀態……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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吳心緹分享，當天原本是要拍外景，結果遇上暴雨，只好回到民宿，結果突然興起決定在浴室拍攝，只是看了成果照後，她卻說「拍到一半好像太性感，我覺得不會用這組，我拍得當下覺得很赤裸，結果照片出來覺得跟想像不一樣，覺得很唯美又有點想像空間，最後反而變成我最喜歡的一組照片，一個意外驚喜的感覺」。

被問到有誰看過寫真？吳心緹說，好友晏柔中看到一半，就像個媽媽一樣激動表示「太少了！太露了」，而男生看過的則是在某次探班「全明星運動會」錄影時，遇上曹佑寧主動關心寫真照片，於是吳心緹給對方看了幾張，而先前曾和吳心緹傳出曖昧情的胡釋安，則因為兩人尚未碰面所以沒有看過。

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