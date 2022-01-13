在2021年6月於HKT48畢業的森保まどか，決定將於3月2日發售「森保まどか写真集 Lotus」。這次公開了刊載於寫真集當中的搶先看照片。森保於團體畢業後首次推出的本次寫真集，是從內衣寫真到女僕裝，將森保的內在與外在完全收錄的寫真集。名稱『Lotus』（＝蓮）。蓮為多年生草本出水植物，根莖強而有力，於水面上綻放短暫且美麗的花朵。如同蓮花般將養分貯藏於眼所未見的水面下，將森保平常不表露於外的私底下那瞬間與感性，以電影院、書店、露天溫泉等情境與散文來呈現。



而就像水面上綻放的美麗蓮花般，將從偶像蛻變的森保其模樣以內衣與泳裝展現。並且，在桑拿、live house、女僕咖啡廳等場景裡，換上了緊身衣、浴衣、禮服等各式服裝登場。是完全收錄了成長為24歲成熟女性的森保其表裡和內外在的一本寫真集。此外，也有限定版特典。Amazon.co.jp限定電子特典為封面別款寫真&10頁全新拍攝寫真&附數位親筆訊息。7net限定特典為1張生寫真、HMV限定特典為1張相片卡。電子版限定電子特典為封面別款寫真&10頁全新拍攝寫真&附數位親筆訊息。

+ 7

森保在決定發售時喜悅地說道「讓我得以發售於HKT48畢業後首次的寫真集，我是森保まどか。一邊回顧著偶像活動，一邊覺得能夠從全篇於福岡拍攝的前作『スコア』還未經1年便得以推出下部作品，是完全沒有想到過的。光是發行本身就像做夢一般，拍攝內容也如夢似幻…」。

回顧拍攝，森保說道「在關東著名的桑拿、第一次的伊豆，平常就會去的書店咖啡廳、live house和電影院，甚至是女僕cosplay！拍攝的5天裡滿滿都是我所喜愛的地點、東西、事物，宛如一場豪華的畢業旅行」。然後推薦表示「收錄了很真實且愉快的模樣，應該是會讓人感到與我十分貼近的感覺，請務必關注一下。我想就像是內容豐富到會讓人有著滿滿飽足感那般。絕不會令你後悔的！」。

延伸閱讀：日本國民寫真偶像選舉大混戰 8噴血美少女搶次世代水着女王寶座▼▼▼

+ 35

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】