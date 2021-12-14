美女網紅閃亮亮性愛影片外流　兩年後走過陰霾出超性感寫真集

台灣網紅閃亮亮2年前曾爆出和「硬漢兄弟」的黃包包性愛影片外流，當時鬧得沸沸揚揚，也讓她承受不少壓力，如今她出版第一本寫真故事書「你成為自己喜歡的樣子了嗎？」不到半個小時的時間，就攻下博客來銷售即時排行榜第一的位置。



閃亮亮表示，此次發行的寫真故事書，有別於一般的性感寫真書籍，在她與企劃團隊討論之後，決定把寫真與自己的成長故事結合，並且帶入相關的議題如動保、環保、霸凌、北漂…等等，另外也在寫真故事書發行的同時，發佈親自錄製口白搭配的有聲影像，讓觀眾可以更全面了解她，同時期望藉由自己小小的能力，讓粉絲一起重視這些議題。

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首集「在愛裡流浪」即是敘述童年時期的回憶，進而連結到流浪動物的關懷，就在此書發行的同時，她才又多認養了一隻小黑貓「ㄉㄌ」，可以時常在她的IG上看到蹤影。第二集「回家」則於上週上線，內容接續前集，繼續分享了她長大後北上打拼因此想念家人的心情，引起許多人的共鳴。

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