雞排妹自家品牌請毛男做生招牌！時薪3000台幣　符合2個條件即可

撰文：聯合新聞網
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台灣女星鄭家純(雞排妹)除了演藝事業外也經營起副業，最近她公開徵才需求，開出時薪酬勞3000元，只要滿足2個條件即可，立刻吸引不少男性網友搶著應徵。

鄭家純的自創品牌為了拍攝除毛刀影像，徵求「胸毛男模」，拍攝時間大約1個小時左右，男模不用說台詞也不需要露臉，只需要有胸毛已經裸上半身，品牌特別強調產品安全不用擔心會弄傷皮膚，但也表明希望可以一次完成，「因為胸毛只有一片」。

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不少網友見狀積極自薦或標記好友：「賺錢囉！」也有網友扼腕地說：「我昨天才剃掉！」

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