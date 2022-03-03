伊能靜豪宅擺滿陳舊二手傢俬「原來是天價古董」嚇壞網民：不敢住

伊能靜2015年與大陸男星秦昊結婚後多定居在大陸，在大陸演藝圈爆紅，一舉一動格外地引人注意！最近她分享在北京豪宅，有眼利網友發現豪宅傢俱竟然破爛、積灰塵，她則揭露背後原因。



伊能靜日前拍攝一段影片，與粉絲們分享她在北京的房子。影片中，伊能靜開心提到房內的擺設，還透露傢俱幾乎都是從國外買來的二手傢俱，而有些傢俱會讓人有「破破爛爛」、「生灰塵」的感覺，她則解釋，熱愛古董傢俱的她特地從國外的古董市場買來的，因此有些布可能幾十年都沒變過、表面被擦試過無數次，才會看起來有破爛老舊感。

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伊能靜表示，北京工作節奏快，所以每次回到北京就會有一種往前奔的感覺，但回到北京的家後卻有一種懷舊、安定感，坦言這是她熱愛北京的原因之一，也是她擁有最久的家。

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發文一出，許多網友紛紛讚嘆：「一看就很會生活，很有情趣的女人，和她一起生活，一定很開心很幸福」、「這個裝修就很伊能靜」、「好漂亮的家」、「古董都蘊含著懷舊，年代感十足，有故事」；不過，也有網友提醒：「可是搭配的並不好，尤其是硬裝，地磚換一換吧」、「這個髒了很難清洗吧」、「說真的這種我不敢住」、「北京真的不太適合放實木傢俱」。

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