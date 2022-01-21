53歲伊能靜擁美腿、逆齡肌全因愛浸浴　公開3大秘訣浸出易瘦體質

53歲的伊能靜不僅臉蛋超逆齡，從膚質到身材更是完全不輸年輕一線女星，簡直凍齡女星最佳代表！



伊能靜曾分享保養和瘦身秘訣就是「喜歡浸浴」，伊能靜表示：「要瘦就需要好體質，而浸浴能幫助排汗、代謝。」

伊能靜公開「浸出易瘦體質」３大秘訣（微博、小紅書＠伊能靜）

近日，伊能靜也公開日常浸浴小tips，想青春永駐的女孩快記下來！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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伊能靜「浸出易瘦體質」秘訣

1. 浸浴後忌喝冰冷水

伊能靜提醒，浸浴前可以先補充水分，但浸浴後千萬要注意別因覺得熱就喝冷水、冰水，保持適當體溫，才能養出易瘦體質。

2. 水溫、水位不能馬乎

浸浴時水溫、水位也是重點！伊能靜表示：「一開始就很熱，浸一下就受不了，那只是皮膚表面增溫，沒有透進身體，先浸進去適應後，漸漸加熱，這樣才能浸得透！」

除了水溫要慢慢加溫，伊能靜也叮嚀，浸浴水不要超過心臟，避免造成心臟負擔；若睡前浸浴，想要出汗的話，建議睡前3小時浸比較好，避免血液循環太好造成睡不著！

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3. 浸浴後2重點必學

最後，伊能靜分享，浸浴後別忽略了保養，除了可搭配敷臉外，仔細塗抹身體乳液，才能防止身體肌膚表面水分流失！由於浸浴會消耗熱量，因此，浸完浴容易感到飢餓，但伊能靜提醒，晚上浸完浴後就別進食了，補充水分就好，如此一來才能避免睡前積食，早上起床後也不容易水腫！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】