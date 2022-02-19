謝和弦緋聞女友IG圖撇新小三污名　對話紀錄卻超曖昧：歡迎來玩…

台灣藝人謝和弦經紀人老婆莉婭去（2021）年登記結婚，走過風風雨雨，近來卻爆婚姻遭女星祈錦鈅介入，事情延燒數日，真相令外界霧裡看花。



祈錦鈅日前發了一張哭泣自拍說「哭了一個晚上」決定公開對話紀錄，解釋只是想討論音樂合作，豈料內容卻包括「我租了自己的小窩，歡迎來玩」等，讓網友怒嗆綠茶不懂避嫌。

【圖輯】祈錦鈅公開對話紀錄「圖撇新小三污名」！謝和弦：我只喜歡妳…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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祈錦鈅則解釋，她家裡就是音樂工作室，隨時有很多人，約半夜是因「作息時間很不一定」，只是想和謝和弦做音樂，強調絕無男女間的越界，更在Instagram限時動態轉發了一則新聞底下的留言截圖，內容有一名網友看似非常了解情況，發聲「她那是新的家也是工作室，之前在家裡老是跟朋友吵到半夜3、4點，妨礙我休息，被我趕出去，才自己租房子的。」該名網友也自揭身分「我是她老爸！」而他看見女兒祈錦鈅捲入桃色風波，也覺得很「圈圈叉叉」。

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