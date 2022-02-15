謝和弦再婚10個月傳婚變！莉婭認現眼報　翻版周子瑜疑做新小三

謝和弦與Keanna離婚後，去年4月與莉婭登記結婚，豈料婚姻生活才剛過10個月，就傳出婚姻觸礁，女方15號突然在社交網站TAG謝和弦和「G奶周子瑜」祈錦鈅的名字，並寫道：「祝你們幸福快樂。」引發外界熱議！



莉婭今天在Facebook PO出多篇發文，當中轉發謝和弦以結他彈奏祈錦鈅歌曲《比心小幸福》的影片，更轉發一篇心靈雞湯文「有些關係會結束，因為你們之間的業力循環將告一段落，有些人可能會遇到心靈契合的夥伴，為接下來的新階段帶來新的經驗」。

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當中，還有網友在發文底下留言：「希望真的不是炒新聞」，莉婭則回答：「這不是炒新聞」，坦承是「現世報」。而昨天正值情人節，兩人也罕見低調不放閃，莉婭更是在昨天PO出一段心靈雞湯文的截錄，讓網友們摸不著頭緒。

莉婭被網民恥笑現世報（現眼報），留言直認：「對的！」（Facebook截圖）

對此，《ETtoday星光雲》向祈錦鈅求證，祈錦鈅則表示：「她自導自演這一齣有點嚇到我。」祈錦鈅擁有火辣身材，因某些角度神似TWICE成員周子瑜，擁有一群死忠粉絲，還被封為「G奶周子瑜」。

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