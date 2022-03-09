940920｜「第三時空」證據已出現　劉俊謙食珍寶珠一幕劇透味濃？

劉俊謙、蔡思韵和吳海昕主演的ViuTV劇集《940920》昨日（8日）播出第二集， 錯綜複雜的時間線令觀眾容易迷失在劇中不同的平行宇宙，不少觀眾認為《940920》分別講述兩個平行宇宙，其一是余家聰（劉俊謙飾）擔任神聖幾何會會長的時空，即《二月廿九》前傳，另一個余家聰以作家身份出現的時空，即《二月廿九》續集，但劇中種種細節，顯示第三個平行宇宙疑似已經出現。

劇中種種細節，顯示《940920》疑似出現第三個平行宇宙。（《940920》劇照）

前日（7日）播出的第一集，余家聰在露台邊吃珍寶珠便思考是否接受「巴西龜」白世繼（岑珈其飾）的提議，去參加台灣靈光者的冥想，驟眼看沒有什麼問題，但仔細地去思考 ，假如這個時空與《二月廿九》的時間有所連接，為什麼一向習慣邊思考邊抽煙的余家聰，會選擇吃珍寶珠而不是抽煙呢？因為在前作《二月廿九》當中每當余家聰在露台思考必定會抽煙。而《940920》監製兼導演羅嘉駿（Steve）曾經表示觀看劇集時，比起對白更要留意畫面，除非之後的劇情有對解釋為何會由吃珍寶珠變抽煙，不然這個小細節極有可能是帶出第三個宇宙存在的伏筆。

余家聰在露台邊吃珍寶珠便思考是否接受「巴西龜」白世繼（岑珈其飾）的提議，去參加台灣靈光者的冥想。（節目截圖）

假如《940920》存在三個平行宇宙，那麼第一個宇宙是張麗紗（吳海昕飾）穿越前的時空，這裏的神聖幾何會會長由余家聰擔任，而這位余家聰在思考時會在露台上抽煙，即「《二月廿九》時空」。第二個平行宇宙為張麗紗甦醒後的時空，這裏的神聖幾何會會長由「巴西龜」白世繼擔任，而余家聰是一位作家，即「《二月廿九》續集」時空。第三個平行宇宙暫時沒有神聖幾何學會，這裡的余家聰會邊思考邊食珍寶珠，他在這個時空遺失了與亡母唯一的合照，與「《二月廿九》時空」並非同一時空。

到底說法是否正確？《940920》監製兼導演Steve回覆記者查詢時便不置可否：「猜測就係唔證實先好玩㗎嘛！」

點擊下圖看更多圖片：