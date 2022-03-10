大S徐熙媛年底有望再做媽媽？玄學家指受孕機會強：努力一下就行

台灣女星大S和前夫汪小菲離婚後，8號無預警宣布與舊愛具俊曄再婚，消息震驚外界。



對此，台灣命理師小孟老師也分析這對新婚夫妻的復合關鍵，稱兩人在性格、性愛方面非常契合，更表示大S今（2022）年的受孕機會很強，說不定努力一下就能迎接寶寶降臨。

【圖輯】大S年底有望受孕？點圖放大看台灣命理師小孟老師怎樣說👇👇👇

+ 1

針對大S再婚一事，小孟老師8號在Facebook發文，先是恭喜小倆口新婚愉快，接著透過星座角度分析兩人的復合關鍵。他表示，天秤座的大S與處女座的具俊曄在性格、性愛方面非常契合，「處女座的具俊曄非常忠誠，當愛上一個人的時候會不斷想念，就算對方已經有婚姻仍然會想念不停，勇敢追求」。

小孟老師指出，大S火星入戀愛宮，代表她內心非常喜悅，對於過往舊情無法忘懷，仍想念舊情的美好；火星入戀愛宮通常意味著真誠、火熱及一絲不卦的愛。此外，具俊曄木星入夫妻宮，則代表大S一直都是具俊曄在等待的人，他能照顧大S與小孩，也能給予她美好人生。

【相關圖輯】大S再婚｜兩任老公都係屬雞！生肖姓名學分析徐熙媛具俊曄有幾夾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

小孟老師認為，天秤與處女這個組合非常完美，因為處女男非常貼心，也懂得守護愛人，更能滿足女性對於性的渴望，因此兩人一旦結婚就不易離婚。小孟老師也在文末表示，「天秤座的大S今年受孕機會很強，努力一下說不定會有寶寶降臨」。

【同場加映】大S具俊曄復合閃婚再續前緣 盤點六對娛圈舊情人變夫妻的例子（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

爆李愛綺欠租上百萬「還打卡度假」！房東氣炸：假面藝人

【本文獲「TVBS」授權轉載。】