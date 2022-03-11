余苑綺化療70次被網民嘲炒新聞「打破健力士世界紀錄」千字文回應

台灣資深藝人余天、李亞萍二女余苑綺（改名余泳澐）飽受直腸癌之苦，日前發現癌症擴散，做滿70次化療後才出院。



不過，卻有網友質疑余家人到處「炒新聞」，甚至狂酸，「全天下只有你得癌症？」，詛咒她「早死」，對此，余苑綺10號在社交平台氣炸回應。

【圖輯】網民：「化療到70次是要破健力士世界紀錄嗎？」余苑綺FB嬲爆發千字文回應（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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對於關於她病情新聞底下的荒謬留言，余苑綺忍無可忍，因此決定逐一回答解答酸民。被嗆家人到處炒新聞，「全天下只有她一個人得癌症嗎？」她解釋由於家人心直口快，面對記者提問沒有想太多，僅是說出內心想法，認為記者提問是對方工作，是否報導也是媒體的自由，「我的家人從來沒有利用我的病情去炒新聞，他們也不需要」。

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余苑綺呼籲酸民，「如果不想看到我，可以不要點擊甚至封鎖或者轉台」，她知道全世界不是只有她一個人罹癌，同時了解有更多人比她更嚴重，「我很感恩我所擁有的醫療資源 讓我能夠持續到現在 感謝所有的醫療護理人員」至於被問「化療70次為什麼有頭髮？化療到70次是要破健力士世界紀錄嗎？」，余苑綺說明，並不是每種化療藥物都會讓頭髮掉光，自己我最嚴重的時候是掉了1/3以上的髮量，無奈要酸民思考，當宣布癌症復發，身旁有不到1個月嬰兒與2歲孩子在身邊時，「妳就會知道為什麼可以做到70次的化療」。

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甚至有網友怒嗆，「要不是她爸有錢，一般人根本不能治療，窮人只能生病！癌症還可以代言接業配？」余苑綺無奈回應，自己有健保及醫療保險，平常很節省也有存錢習慣，沒花什麼錢，因此這些醫療費用她自己付擔得起，不用花到爸媽的錢，同時很感恩廠商在這個時期能讓她在家工作，「化療在做，生活還是要過」因為畢竟還有兩個小孩要養，身為人母仍要努力賺錢。

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網友的留言越來越誇張，有人質疑，為什麼要搬出來租房子養病？真是奇怪？應該搬到安寧病房，余苑綺解釋，嫁給老公後都住婆家，不過由於是大家庭，假日會有許多親戚來吃飯或聊天，但隨著化療次數增加，體力越來越差，需要休息的時間也增長，才決心搬出來安靜休養身體。她認為，自己是否住安寧病房也是醫生的決定，「總而言之我現在是不需要的，謝謝關心」。

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至於那些「吃飽沒事幹，詛咒我早點死掉，希望我家人快消失的人」，余苑綺高EQ回應，「很抱歉， 我現在就是過的比你還要開心、還要幸福」，文末她再次聲明，若不想要看到任何關於他們的新聞，可以不要點擊甚至封鎖或者轉台，「祈禱世界和平都比這些酸言酸語更不會浪費生命」。她也感謝謝為她加油打氣的粉絲， 感動到流淚，「我每一則都有看，真的很謝謝妳們，我會為了我愛的人跟愛我的人繼續堅持努力下去」。

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