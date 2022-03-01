余苑綺化療70次預早寫遺書：希望陪子女長大！家人成抗癌最大後盾

「寶島歌王」余天跟李亞萍二女兒余苑綺2014年罹患直腸癌，余苑綺8年來歷經9次開刀、近70次化療，不僅切除了淋巴3顆腫瘤與肝部腫瘤，最近更發現癌症指數又增加，消息讓全家都超震撼，更讓許多網友替她心疼！



多次化療折磨身心

向來個性堅強的余苑綺，無論遇到什麼病痛都不會輕易落淚，但是歷經多次的化療，讓余苑綺忍不住崩潰大哭，化療不僅讓她的雙手雙腳都發黑，更彷彿有著裂開的疼痛，而且化療帶來的噁心、嘔吐等副作用，更是近乎壓垮余苑綺的意志。

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搏命生兩胎

擁有一對可愛兒女的余苑綺，其實懷孕過程也是十分辛苦，由於子宮是呈現異常愛心形狀的「雙角子宮」，連醫生都直言余苑綺懷孕機率是百萬分之一。順利生下寶貝女兒後，她為了胎兒健康，在懷第二胎兒子的孕期內都沒有照X光追蹤，但也讓她的直腸癌復發，癌細胞甚至已經擴散到肺、肝。

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家人是永遠的後盾

媽媽李亞萍曾經在採訪中透露，女兒余苑綺總是報喜不報憂，因為不想讓家人擔心，但是積極對抗病魔卻也偷偷寫好遺書，願望是陪一雙兒女平安長大。余苑綺曾說過，自己並沒有大家想像的勇敢，但是為母則強的她，會積極地對抗病魔，只要活著就會努力與病魔奮鬥，因為家人就是她最大的助力！

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