2022跨年｜炎亞綸迫台南市長介紹出場「不然不上台」震驚12萬觀眾

【2022跨年／炎亞綸】「2022台南好YOUNG跨年演唱會」昨晚在永華市政中心西側廣場舉行，邀來林宥嘉、炎亞綸、周興哲、艾怡良等人氣台灣歌手輪流上場，現場氣氛超嗨，而在跨年倒數後，炎亞綸做為2022年台南第一位來賓出場，還「耍大牌」要求台南市長黃偉哲親自介紹，互動相當逗趣。



2022台南跨年演唱會昨晚現場湧入12萬人，這次跨年的重頭戲，就是睽違10年沒有施放的煙火秀，今年一次就放了66秒，象徵「台南66大順」。此外，過程邀來RAP歌手婁峻碩，台灣情歌天王周興哲等人輪番上陣，壓軸嘉賓則是林宥嘉、炎亞綸，讓全場high到最高點。

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有趣的是，炎亞綸在上台前，還特別要求主持人請黃偉哲留步，說「這位來賓欽點您來介紹，不然不上台」，耍大牌要市長親自介紹。只見黃偉哲先是疑惑了一下，下秒親民地握著對方出場，逗趣互動讓全場笑翻。

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