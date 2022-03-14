羅志祥IG曬豪宅　客廳大到似私人戲院　天台泳池被強制拆卸變成咁

台灣藝人羅志祥（小豬）2020年遭爆在內湖區的豪宅頂樓增設露天空中游泳池，豈料才施工到一半就被北市建管處勒令拆除。如今羅志祥再度曝光頂樓，整建後的模樣更讓許多網友們直呼：「你家頂樓也太漂亮了吧！」



羅志祥近來替家中寵物Yuki開設IG帳號，內容除了分享Yuki的日常生活外，也意外曝光羅志祥豪宅內部曝光，內部奢華裝潢讓網友直呼，「比五星級飯店視野更棒」、「電視螢光幕大得像電影院」，一度引發熱議。最近，他分享Yuki在頂樓欣賞風景的照片，只見Yuki坐在頂樓坐椅，一旁還有兩張漂亮的桌子，而小豬則是在分享該照片後寫下：「今天天氣真好。」

【圖輯】點圖放大看羅志祥用寵物IG曬豪宅👇👇👇

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照片一出，許多網友一眼就認出這是先前惹出爭議的頂樓，如今改建模樣曝光，網友們也不禁直呼：「哇屋頂樓不蓋水池變這樣了啊」、「Yuki，我好羡慕你」、「風景真的好美喔！Yuki有沒有很興奮呀」、「又是羡慕Yuki的一天」；當中還有網友留言：「哇屋頂樓不蓋水池變這樣了啊」，羅志祥則解釋一旁沒拍到的地方目前仍是空地，之後考慮蓋樂園給家中寵物玩。

【同場加映】黎姿11億西半山豪宅室內泳池曝光 奢華程度超乎想像（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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