圖復出遭大陸網民酸語「禁止劣跡藝人」　羅志祥不忍了親留言回擊

台灣藝人羅志祥在經歷感情風暴、事業低潮後，一直想盡辦法力拼重新出發，繼去年底在花蓮的跨年舞台上表現亮眼後，他在上個月也站上小巨蛋爭取表演機會。



近日羅志祥將發行新歌，16日新歌MV釋出預告，僅僅17秒就出現4次審判、疾行處死的畫面，甚至打破禁忌搭建以「SHOW LO」為名的靈堂，被解讀為浴火重生。

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羅志祥表示因為犯錯而被貼上標籤，沉寂的這幾年他一直在自省與檢討，這次重新出發，決定以此做為新歌概念，以自我審判、自作自受的因果報應去鋪陳MV故事結構，其中影片出現的4種處死鏡頭，讓他深有感觸：「犯過錯的人，到底要死幾次才能贖罪？」

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不過相較於粉絲清一色對羅志祥的復出表示高度期待，許多大陸網友在新歌《修羅》預告發布後便不斷留言，在他的抖音帳號留言區頻繁出現「禁止劣跡藝人，以任何形式復出」而他本人也硬起來回應：「禁止網路酸民，以任何形式留言。」頗有正面回擊的味道。

羅志祥正面回嗆網友抵制。（抖音截圖）

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