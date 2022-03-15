大S再婚｜具俊曄IG曬隔離生活　檯面一本小黃書意外「洩愛意」

大S在8日無預警宣布與20年前舊愛具俊曄結婚，隔天男方從韓國首爾啟程赴台隔離，在隔離期間具俊曄沒有閒著，先是推出NFT作品，日前再度在Instagram分享日常，桌上擺滿了工作器材，但放大一看，桌子的一角竟然有亮點。



具俊曄儘管在酒店隔離，但生活依然忙碌，除了做音樂，透過他分享的照片還能看見房間裡擺了運動器材，讓他在隔離期間也能維持健康習慣，保持身材。

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但有趣的是，在長形大理石桌子的一角，擺放的東西格外引人好奇，有一本黃色書皮的書，以及攤開的筆記本，上面擺了筆，雖然有點距離，無法清楚看到本子上寫的東西，但可以看到似乎密密麻麻記滿了東西。

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若把照片截圖放大看，那本黃色書皮的書封面寫著韓文「신공략 중국어」（新攻略中文），在韓網可以搜到一模一樣的書籍，推測應該就是具俊曄用來學習中文的教材，可見他即使在隔離也加緊腳步在學習，希望能拉近大S與大S家人的距離。

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