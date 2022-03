大S老公具俊曄抵台首個IG發文　30秒NFT「虎頭」音樂影片有深意？

「大S老公」具俊曄(DJ Koo)本月9日(上週三)火速抵台會愛妻,正在台北飯店隔離的他,早前在台首度發文,他在IG更新最新30秒影片,是他合作的NFT音樂,並以今年虎年為圖像,用韓文寫道,「虎年快樂」!



具俊曄於9日抵台。(ETtoday)

具俊曄9日抵台,下榻離大S徐熙媛住宅附近的台北信義區Hanns House 瀚寓酒店,目前是隔離第5天,他稍早在台更新第一篇IG發文,是30秒的音樂影片,他用英文先寫下這是他即將發行的NFT音樂,「K O O + K T collaboration !!! Coming soon~~ my NFT Music by KOO”Dance With Tiger”」,接著用韓文寫,「配合虎年,大家都要獲得很多福氣喔!」(意指新年快樂)

「大S老公」具俊曄即將發行NFT音樂,以下是其30秒NFT影片的截圖。(點擊放大瀏覽)▼▼▼

具俊曄早年由唱跳團體出道,之後轉行DJ,不但成立自己公司,也因為DJ新事業而發行不少夜店歌曲。最近NFT夯爆全球,他也順勢推出自己的NFT歌曲。而目前人在台北隔離的他,首度發文繼續回歸音樂事業,事實上他去年9月便投入NFT產業,與南韓元祖塗鴉畫家合作推出音樂與畫作結合的NFT。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】