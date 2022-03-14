大S老公具俊曄抵台首個IG發文　30秒NFT「虎頭」音樂影片有深意？

「大S老公」具俊曄（DJ Koo）本月9日（上週三）火速抵台會愛妻，正在台北飯店隔離的他，早前在台首度發文，他在IG更新最新30秒影片，是他合作的NFT音樂，並以今年虎年為圖像，用韓文寫道，「虎年快樂」！



具俊曄於9日抵台。（ETtoday）

具俊曄9日抵台，下榻離大S徐熙媛住宅附近的台北信義區Hanns House 瀚寓酒店，目前是隔離第5天，他稍早在台更新第一篇IG發文，是30秒的音樂影片，他用英文先寫下這是他即將發行的NFT音樂，「K O O + K T collaboration !!! Coming soon~~ my NFT Music by KOO”Dance With Tiger”」，接著用韓文寫，「配合虎年，大家都要獲得很多福氣喔！」（意指新年快樂）

「大S老公」具俊曄即將發行NFT音樂，以下是其30秒NFT影片的截圖。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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具俊曄早年由唱跳團體出道，之後轉行DJ，不但成立自己公司，也因為DJ新事業而發行不少夜店歌曲。最近NFT夯爆全球，他也順勢推出自己的NFT歌曲。而目前人在台北隔離的他，首度發文繼續回歸音樂事業，事實上他去年9月便投入NFT產業，與南韓元祖塗鴉畫家合作推出音樂與畫作結合的NFT。

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