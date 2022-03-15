「妙麗」愛瑪屈臣31歲就崩壞？滿面皺紋現身BAFTA　零P圖老了十歲

飾演經典電影《哈利波特》中「妙麗」一角的女星愛瑪屈臣（Emma Watson），從小美到大的她多次登上全球美女排行榜，然而近日她出席第75屆「英國奧斯卡」英國影藝學院獎（BAFTA）頒獎典禮時，卻被拍到充滿抬頭紋、雙頰凹陷的模樣，讓粉絲吃驚難道女神老了？



現年31歲的愛瑪屈臣，13日出席英國影藝學院獎（BAFTA）頒獎典禮，她身穿一襲貴氣羽毛裙禮服，黑色上半身開低胸的設計，下半身白色羽毛垂墜的相當美，深棕色的頭髮披散在肩膀上，中分髮型露出飽滿額頭，相當優雅，不過仔細一看，愛瑪屈臣似乎臉瘦了一圈，雙頰凹陷，額頭也充滿皺紋，似乎略顯老態。

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照片曝光後，讓粉絲看了相當吃驚，紛紛回應「她臉的某些部分看起來不太一樣，我覺得眉毛或鼻子輪廓太重了，壓垮了她的臉」、「不是驚豔是驚嚇吧哈哈，為啥感覺變好老」、「細紋好嚴重，感覺突然老了」、「怎麼好像老很多」、「衣服關係…身材比例好怪，妝髮也不適合」、「瘦了真的很影響精神」、「有點像Celine Dion」、「老好多，確定沒PO錯人？」

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