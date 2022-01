哈利波特重返霍格華茲｜劇組用錯相　愛瑪屈臣IG回應︰冇佢咁可愛

經典電影《哈利波特》(Harry Potter)上映20周年,劇組特備重聚節目《哈利波特:重返霍格華茲》(Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)於元旦一月一日上架,為影迷獻上20周年禮物。



《哈利波特:重返霍格華茲》現已於HBO Max上架。(官方圖片)

不過有影迷發現節目中搞出一個大烏龍,當中劇組曾誤使用「妙麗」愛瑪屈臣(Emma Waston)的童年照,而相中主角其實是曾與「快銀」Evan Peters訂婚的愛瑪羅拔絲(Emma Roberts)!

劇組誤用Emma Roberts的童年照當成Emma Watson。(Emma Roberts IG)

據記者翻看愛瑪羅拔絲的IG,發現她曾於2012年2月9日上傳該張童年照,並寫下「Minnie mouse ears!」

事實上Emma Roberts經常都會在個人IG上分享童年照。(Emma Roberts Instagram 圖片)

後來節目組修正了錯誤圖片,換回真正愛瑪屈臣的童年照,而節目組同時回應「確實是剪輯時搞錯了,《哈利波特》的粉絲眼神很好。」

今早(6/1)主人公之一的愛瑪屈臣在個人IG上傳了Emma Roberts的童年照,並搞笑寫下「我沒有那麼可愛。(I was NOT this cute,)」再標記Emma Roberts以及加上「emmasistersforever」的標籤,引來三百多萬人讚好。

愛瑪屈臣一樣可愛同靚!(GettyImages)

及後Emma Roberts在限時動態轉發該帖文,並回應「哈哈!我才不相信!(Haha! I don’t believe that!)」兩位Emma都相當可愛!