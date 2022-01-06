哈利波特重返霍格華茲｜劇組用錯相　愛瑪屈臣IG回應︰冇佢咁可愛

經典電影《哈利波特》（Harry Potter）上映20周年，劇組特備重聚節目《哈利波特：重返霍格華茲》（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）於元旦一月一日上架，為影迷獻上20周年禮物。
不過有影迷發現節目中搞出一個大烏龍，當中劇組曾誤使用「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Waston）的童年照，而相中主角其實是曾與「快銀」Evan Peters訂婚的愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）！
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據記者翻看愛瑪羅拔絲的IG，發現她曾於2012年2月9日上傳該張童年照，並寫下「Minnie mouse ears!」
後來節目組修正了錯誤圖片，換回真正愛瑪屈臣的童年照，而節目組同時回應「確實是剪輯時搞錯了，《哈利波特》的粉絲眼神很好。」
今早（6/1）主人公之一的愛瑪屈臣在個人IG上傳了Emma Roberts的童年照，並搞笑寫下「我沒有那麼可愛。（I was NOT this cute,）」再標記Emma Roberts以及加上「emmasistersforever」的標籤，引來三百多萬人讚好。
及後Emma Roberts在限時動態轉發該帖文，並回應「哈哈！我才不相信！（Haha! I don’t believe that!）」兩位Emma都相當可愛！
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