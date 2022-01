哈利波特│20周年特備節目嚴重失誤　用錯「妙麗」愛瑪屈臣童年照

為慶祝《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)上映20周年,華納兄弟去年11月宣布推出全新節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》。該節目在元旦日正式上架,而事前沒有出現在任何宣傳片的《哈利波特》系列作者JK Rowling,最後亦有在節目中亮相。然而最引起外界關注的,卻是製作單位錯誤揀選「妙麗」愛瑪屈臣(Emma Watson)的童年照。



三位演員重返霍格華茲。(《哈利波特-火盃的考驗》劇照)

《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》正式在元旦日上架,而事前原班人馬回到霍格華茲的宣傳片一出,讓粉絲回憶湧現。可是在不同的宣傳中,卻未見《哈利波特》系列作者JK Rowling,因此讓外界猜測,是否因為JK Rowling的跨性別言論惹起爭議,更被部份《哈利波特》演員批評。

JK Rowling都有在節目中亮相。(影片擷圖)

之後事件愈演愈烈,製作單位特別澄清,指她是因為個人因素而決定不參演,而觀眾在節目中可以看到JK Rowling的訪問片段。她透露當初看到「哈利波特」丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)時「情緒很激動」,因為他的外貌跟JK Rowling心中的哈利波特一樣。

愛瑪屈臣在《哈利波特》系列中「妙麗」。(劇照)

可是製作單位在節目中錯犯下嚴重失誤,他們在揀選「妙麗」愛瑪屈臣的童年照時,竟錯誤揀選了Emma Roberts的照片。據了解,這張照片是Emma Roberts在2012年在Instagram發放的,然而多年來一直常被誤認為愛瑪屈臣。製作單位嚴重失誤,引起網民嘩然。

製作單位錯誤揀選「妙麗」愛瑪屈臣的童年照,而相中人其實是1991年出生的Emma Roberts。(網上圖片)