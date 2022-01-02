哈利波特│20周年特備節目嚴重失誤　用錯「妙麗」愛瑪屈臣童年照

為慶祝《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）上映20周年，華納兄弟去年11月宣布推出全新節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》。該節目在元旦日正式上架，而事前沒有出現在任何宣傳片的《哈利波特》系列作者JK Rowling，最後亦有在節目中亮相。然而最引起外界關注的，卻是製作單位錯誤揀選「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）的童年照。



三位演員重返霍格華茲。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）

《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》正式在元旦日上架，而事前原班人馬回到霍格華茲的宣傳片一出，讓粉絲回憶湧現。可是在不同的宣傳中，卻未見《哈利波特》系列作者JK Rowling，因此讓外界猜測，是否因為JK Rowling的跨性別言論惹起爭議，更被部份《哈利波特》演員批評。

JK Rowling都有在節目中亮相。（影片擷圖）

之後事件愈演愈烈，製作單位特別澄清，指她是因為個人因素而決定不參演，而觀眾在節目中可以看到JK Rowling的訪問片段。她透露當初看到「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）時「情緒很激動」，因為他的外貌跟JK Rowling心中的哈利波特一樣。

愛瑪屈臣在《哈利波特》系列中「妙麗」。（劇照）

可是製作單位在節目中錯犯下嚴重失誤，他們在揀選「妙麗」愛瑪屈臣的童年照時，竟錯誤揀選了Emma Roberts的照片。據了解，這張照片是Emma Roberts在2012年在Instagram發放的，然而多年來一直常被誤認為愛瑪屈臣。製作單位嚴重失誤，引起網民嘩然。

製作單位錯誤揀選「妙麗」愛瑪屈臣的童年照，而相中人其實是1991年出生的Emma Roberts。（網上圖片）