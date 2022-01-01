哈利波特│丹尼爾烈格夫分享片場趣事　爆與愛瑪屈臣互傳戀愛秘笈

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）、路拔格連（Rupert Grint）及湯姆費頓（Tom Felton）等主演的《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）去年11月正式踏入上映20周年，當時華納兄弟宣布將在2022年元旦日推出全新節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》，並請來一眾演員及幕後團隊，分享當年的拍攝趣聞及秘密。



「妙麗」愛瑪屈臣及「哈利波特」丹尼爾烈格夫會互相指導對方。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）

回憶起2005年上映的《哈利波特－火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire），當時一眾年輕演員踏入青春期，片場的閒聊話題自然離不開是拍拖。「哈利波特」丹尼爾烈格夫率先指出，他跟「妙麗」愛瑪屈臣互相傳授拍攝秘笈。他說：「在給異性發短訊時，我和愛瑪會互相教導及作大量準備，就像她短訊該名男孩或我短訊該名女孩時，我問她『這女孩給我這麼多吻，我該怎樣做？這真是場噩夢』。」

「妙麗」愛瑪屈臣早前承認當時曾愛上「馬份」湯姆費頓。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）

對於這段回憶，「妙麗」愛瑪屈臣形容這關係就像「哥哥、妹妹的事情」，十足家人一樣。在旁的「榮恩」路拔格連立即開玩笑：「片場有很多賀爾蒙飛來飛去。」而飾演「奈威」的Matthew Lewis亦坦言，片場的戀愛故事跟學校一樣：「就像我們在學校一樣，有人互相暗戀，然後分手了。」

其中一次暗戀故事，正是「妙麗」愛瑪屈臣早前承認的。當時她表示對「馬份」湯姆費頓一見鍾情：「我以前每天都會查看拍攝日程，並在簿上尋找他的號碼，他是七號。如果當天有他的號碼，那一天會讓我特別興奮。」