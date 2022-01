哈利波特│丹尼爾烈格夫分享片場趣事　爆與愛瑪屈臣互傳戀愛秘笈

由丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、愛瑪屈臣(Emma Watson)、路拔格連(Rupert Grint)及湯姆費頓(Tom Felton)等主演的《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)去年11月正式踏入上映20周年,當時華納兄弟宣布將在2022年元旦日推出全新節目《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》,並請來一眾演員及幕後團隊,分享當年的拍攝趣聞及秘密。



「妙麗」愛瑪屈臣及「哈利波特」丹尼爾烈格夫會互相指導對方。(《哈利波特-火盃的考驗》劇照)

回憶起2005年上映的《哈利波特-火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire),當時一眾年輕演員踏入青春期,片場的閒聊話題自然離不開是拍拖。「哈利波特」丹尼爾烈格夫率先指出,他跟「妙麗」愛瑪屈臣互相傳授拍攝秘笈。他說:「在給異性發短訊時,我和愛瑪會互相教導及作大量準備,就像她短訊該名男孩或我短訊該名女孩時,我問她『這女孩給我這麼多吻,我該怎樣做?這真是場噩夢』。」

「妙麗」愛瑪屈臣早前承認當時曾愛上「馬份」湯姆費頓。(《哈利波特-火盃的考驗》劇照)

對於這段回憶,「妙麗」愛瑪屈臣形容這關係就像「哥哥、妹妹的事情」,十足家人一樣。在旁的「榮恩」路拔格連立即開玩笑:「片場有很多賀爾蒙飛來飛去。」而飾演「奈威」的Matthew Lewis亦坦言,片場的戀愛故事跟學校一樣:「就像我們在學校一樣,有人互相暗戀,然後分手了。」

其中一次暗戀故事,正是「妙麗」愛瑪屈臣早前承認的。當時她表示對「馬份」湯姆費頓一見鍾情:「我以前每天都會查看拍攝日程,並在簿上尋找他的號碼,他是七號。如果當天有他的號碼,那一天會讓我特別興奮。」