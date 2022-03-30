收納｜櫃桶8分滿、層架6分滿　即學「數字收納法」整理家居空間

台灣女星薔薔先前在節目上公開自己的住家，凌亂程度讓好友王思佳超崩潰，最後痛定思痛花了30萬台幣房間大改造，瞬間躍升美型住家。其實不用花大錢，把握收納技巧加上善用物件妝點，就可以有類似的效果。

台灣HOLA特力和樂空間企劃師蔡幸娟就推薦大家一套簡單好用的「數字收納哲學」，加上純白與卡其、淺灰、軍綠等大地色系風格收納新品，就可以輕鬆擁有屬於自己的減法美宅。



即學「數字收納法」的3大原則！（按圖了解）

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展示收納1分滿

首先，客廳是入家門的第一個空間，也是家人們最常共享活動的範圍，不適合放太多私人物品，所以收納講求精簡，適合「1分滿的展示型收納」，也就是拿10%的空間比例，進行書報雜誌、零食雜物的收納即可。蔡幸娟推薦可以用「摺疊貨櫃箱」作為茶几或是小桌子擺在客廳，箱子裏也能放零食。或是可以試試「萬用推車」、「木紋餐車」，簡單一個就可以隨意放置很多小東西，又不會讓客廳亂糟糟。

看得見的收納6分滿

第二個原則是「看得見的收納6分滿」，指的是櫃體以外、裸露、沒有被關起來的地方，都屬於看得見的收納，建議只要60%的空間收納，才是最適中好用的方式。以使用時間緊湊、物品瑣碎又需安全活動彈性的廚房為例，刀叉碗盤類如果堆疊太滿，拿取時就容易掉落，可以把不常用的器具收在櫃子裏，外面只要擺常用的就好了。蔡幸娟也推薦可以善用掛勾進行懸吊式收納，或是擺上收納盒放置鍋具，還可以增加視覺空間喔！

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看不見的收納8分滿

最後是針對櫃子內部整理的鐵則「看不見的收納8分滿」，是書房和臥室收納的基礎。櫃體、抽屜、收納盒等等隱藏住的小空間都屬於「看不見的收納」，可以使用8分滿的呼吸哲學，將衣物、配件分類垂直收納，保留拿取的便利性，揮別一開門即爆滿的衣櫃、鞋櫃或是其他大型櫃體。記得，不再把空間通通填滿，掌握關鍵留白比例，就是減法空間美學重點！

櫃體收納重點「可堆疊」

蔡幸娟也提醒，櫃體內的收納，除了掌握留白比例，最關鍵的技巧就是選擇「可堆疊的物件」，盡量以可以堆疊、垂直收納的小物件去輔助，達到「櫃中櫃」的效果。至於無蓋、太軟的材質，比較適合在夾層中做小抽屜。像是「韓國LITEM儲存盒系列」就很適合在衣櫃內收納，如果是書櫃則可以用「提米模組化堆疊整理盒」和「CURVER仿清水模附蓋收納箱系列」增加收納空間。

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