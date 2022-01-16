台女星薔薔曾當陪酒小姐驚人價碼曝光　初下海即遇世叔伯下場超慘

自《我愛黑澀會》出道的女星薔薔（林嘉凌）擁有性感火辣身材，向來犀利敢言的她，日前在YouTube節目中與台灣藝人趙正平趙哥走訪條通，揭密酒店文化，竟自爆18歲時曾當過酒店小姐，並曝光下海原因和價碼。



薔薔在網路節目《靠北你的靠北》透露，外界以為她家境富裕，但其實爸爸非常摳門，不給她零用錢，在對方要求去考汽車駕駛執照，但卻不提供車子，為了快速賺到台幣50萬元買車，決定去酒店上班。當時的媽媽桑對薔薔非常好，第一天上班因為不會喝酒，對方整晚都幫忙擋酒，只要陪客人聊天，不用出場，當天被框台3次賺了台幣3萬元。

台灣女藝人薔薔在youtube節目上自曝曾在酒店當陪酒小姐。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不過，薔薔下場非常慘，因為竟在酒店巧遇爸爸的好友，立即打電話告密，當時回家後裝可憐打死不認，稱「那個人不是我」，但仍被對方扯頭髮扁個半死。也因經歷此事過後，爸爸決定直接送一輛車給她開。

薔薔說，自己應徵另一間台北林森北路的酒店時，被其他小姐認出她是《我愛黑澀會》的美眉，莫名遭嗆「名人了不起喔」令她非常無言，因而感受到不同酒店的等級素質有所不同。

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