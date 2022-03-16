大S被傳「太想見老公」直衝具俊曄隔離酒店　邊與新歡視訊邊開會

大S在8日無預警宣布與20年前舊愛具俊曄結婚，隔天男方從韓國首爾啟程赴台隔離，據悉具俊曄所住的隔離旅館與大S住宅只有2KM，距離相當近。但如今傳出大S近日悄悄開車到飯店地下停車場，報導更形容她「想老公」。



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據《非凡娛樂》報導，大S在具俊曄赴台後隔日，便開車現身酒店，報導內容還提到大S「想老公」才開車前往，並在酒店與工作人員接洽開會，還一邊與具俊曄視訊。

對此，《自由時報》報導，該車輛並非大S家的車，且到隔離酒店開會也說不太過去，推測這件事應該是個烏龍，誤會一場。

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